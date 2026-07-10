Bilanțul ministrului Educației, la cinci luni de mandat. Cu ce se "laudă" Mihai Dimian

Publicat 10 iul. 2026, 08:36 Actualizat 10 iul. 2026, 08:37 Sursă Realitatea.Net

Ministrul interimar al Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a anunțat că a semnat 1.000 de ordine de ministru în cele cinci luni de mandat, afirmând că acest număr reflectă complexitatea sistemului de educație din România. Oficialul spune că urmează o perioadă aglomerată, cu examene naționale, concursuri și implementarea proiectelor din PNRR.

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