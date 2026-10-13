Călin Georgescu a fost plasat în arest la domiciliu

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a cerut înlocuirea arestului preventiv cu arest la domiciliu sau cu măsura controlului judiciar.
Tribunalul București s-a pronunțat asupra cererii formulate de Călin Georgescu pentru înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai puțin restrictivă. Solicitarea a fost analizată luni de judecătorul Vlad Andriescu, iar instanța a decis să-l plaseze în arest la domiciliu. Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, într-un dosar în care este acuzat că ar fi participat la înșelarea unui om de afaceri cu 1,1 milioane de euro.
După ședința de judecată, fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT, unde anchetatorii continuă perchezițiile informatice asupra dispozitivelor electronice ridicate de la locuința familiei sale din Mogoșoaia.
Cum ar fi fost derulată afacerea investigată
Potrivit actelor din dosar, omul de afaceri Răzvan Leu ar fi fost atras într-un proiect privind tranzacții cu metale prețioase, pentru care urma să fie obținută o linie de credit. Acestuia i-ar fi fost solicitată o garanție de un milion de euro, iar 100.000 de euro ar fi urmat să fie folosiți pentru finanțarea campaniei electorale a lui Georgescu.
Ulterior, omul de afaceri ar mai fi transferat încă 100.000 de euro, în perspectiva unui credit mai mare. Împrumutul nu s-a concretizat, iar suma totală de 1,1 milioane de euro nu i-ar fi fost restituită.