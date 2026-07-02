Advertising
Social· 1 min citire
Circulație restricționată pe Transalpina, după ploile torențiale. Aluviunile au acoperit carosabilul VIDEO
Lucrări Transalpina / Facebook: Reporter de Alba
Traficul se desfășoară alternativ, pe un singur sens, joi dimineață, pe DN 67C – Transalpina, în județul Alba, după ce ploile torențiale au adus aluviuni pe carosabil. Autoritățile estimează că circulația va fi reluată în condiții normale în cursul acestei zile.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 13:17Scandal de spionaj în inima UE: rețea maghiară, investigată la Bruxelles
- 12:37INGHA: Cod galben și portocaliu de inundații, valabil în majoritatea țării, până vineri la prânz
- 10:44Loto 6/49 și Noroc, joi, 2 iulie 2026: Report cumulat de peste 8,3 milioane de euro
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Braila și pe Google News