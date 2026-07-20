Cod portocaliu de furtuni în România: vijelii de până la 90 km/h, grindină mare și ploi torențiale - HARTA

Publicat 20 iul. 2026, 10:24 Sursă Realitatea.net

ANM a actualizat avertizările pentru România și a emis noi hărți cu zonele afectate de caniculă, furtuni puternice, vijelii și ploi torențiale. În timp ce sudul țării rămâne sub Cod galben de temperaturi ridicate și disconfort termic, mai multe regiuni din est, centru și sud intră sub avertizări de instabilitate atmosferică, inclusiv Cod portocaliu.

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