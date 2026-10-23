De ce nu s-a renunțat la schimbare orei

Trecerea la ora de iarnă se face în noaptea de 24 spre 25 octombrie 2026, când ora 4:00 devine ora 3:00. Deși Parlamentul European a votat abolirea practicii, statele membre nu au ajuns la un acord.
În noaptea de 24 spre 25 octombrie 2026, ora 4:00 devine ora 3:00 în cea mai mare parte a Europei. Ziua de duminică, 25 octombrie, va fi cea mai lungă din an, având 25 de ore.
Odată cu această schimbare, ora de vară a Europei Centrale (CEST) ia sfârșit, iar statele revin la ora Europei Centrale (CET), cunoscută ca „ora de iarnă”. Portugalia și Regatul Unit își modifică, de asemenea, ceasurile, dar cu o oră mai devreme decât în restul Europei continentale. În Statele Unite, ora de vară se încheie la 1 noiembrie.
De ce nu a fost abolită schimbarea orei
Într-o consultare europeană din 2018, 84% dintre respondenți s-au declarat pentru eliminarea schimbării orare sezoniere, potrivit Euronews.com. În 2019, Parlamentul European a votat cu 410 de voturi pentru și 192 împotrivă abolirea acestei practici, care trebuia să intre în vigoare din 2021.
Implementarea legii a fost blocată deoarece statele membre ale UE nu au reușit să ajungă la un acord privind aplicarea permanentă a orei de vară sau a celei de iarnă. Diferențele de regim orar ar putea genera probleme economice și organizatorice, iar punerea în aplicare rămâne suspendată în așteptarea unei soluții comune.