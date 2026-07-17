DIICOT a confiscat bunuri de peste 680.000 de euro de la clanul Buricea

Procurorii DIICOT au confiscat 12 autoturisme, trei ambarcațiuni, peste 80.000 de euro ascunși în pereții locuințelor, bijuterii și peste 30 de săbii în urma perchezițiilor efectuate în dosarul care vizează clanul Buricea din Brăila. Totodată, anchetatorii au cerut arestarea preventivă a 22 de persoane, cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat și mai multe infracțiuni grave, printre care tentativă la omor calificat, trafic de persoane, șantaj, cămătărie și spălare de bani.
Ancheta DIICOT împotriva clanului Buricea din Brăila a dus la confiscarea unor bunuri de mare valoare. În urma perchezițiilor, procurorii au ridicat 12 autoturisme estimate la aproximativ 500.000 de euro, trei ambarcațiuni evaluate la circa 100.000 de euro, bijuterii, o armă neletală supusă autorizării și peste 30 de săbii.
Banii erau ascunși în pereții locuințelor
Una dintre cele mai spectaculoase descoperiri ale anchetatorilor a fost găsirea unor sume importante de bani ascunse în compartimente special amenajate în structura de zidărie a locuințelor percheziționate. În total, au fost ridicate sume în lei și euro, în echivalentul a peste 80.000 de euro.
22 de persoane, propuse pentru arestare preventivă
La data de 17 iulie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală au sesizat Tribunalul București cu propunerea de arestare preventivă a 22 de inculpați.
Infracțiunile investigate de procurori
Potrivit anchetatorilor, membrii grupării sunt cercetați pentru:
constituirea unui grup infracțional organizat;
tentativă la omor calificat;
instigare la tentativă la omor calificat;
complicitate la tentativă la omor calificat;
șantaj;
cămătărie;
favorizarea făptuitorului;
instigare la favorizarea făptuitorului;
trafic de persoane;
proxenetism;
spălare a banilor.
Din totalul celor 22 de inculpați, 19 au fost reținuți în urma acțiunii desfășurate de DIICOT, în timp ce alți trei executau deja pedepse privative de libertate.
Cum s-a desfășurat operațiunea DIICOT
Acțiunea a fost coordonată de procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
Instituțiile care au participat la intervenție
La operațiune au participat și specialiștii Institutului Național de Criminalistică, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, jandarmii Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și specialiști ai Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne.
Reprezentanții DIICOT au precizat că, pe întreaga durată a procesului penal, toate persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.