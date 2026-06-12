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Eveniment de excepție la Ambasada SUA: 250 de ani de la Declarația de Independență, marcați la București
12 iun. 2026, 20:18
Ambasada SUA
Articol scris de Scris de Ionuț Nichita
Ambasada Statelor Unite ale Americii găzduiește un eveniment de excepție, organizat pentru a marca o bornă istorică: împlinirea a 250 de ani de la declararea independenței Americii. Atmosfera este una de sărbătoare, recepția reunind oficiali de rang înalt, diplomați, lideri politici și personalități marcante din spațiul public românesc.
În mijlocul evenimentului se află și realizatorul Realitatea Plus, Claudiu Giurgea. El ne aduce toate detaliile în direct și îl are alături de el pe jurnalistul Mihai Belu, pregătit să ofere o analiză a semnificației acestui moment aniversar și a relațiilor bilaterale dintre cele două țări.
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