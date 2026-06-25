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Fostul ministru în Guvernul Bolojan, Bogdan Ivan, implicat într-un accident de mașină | VIDEO

Bogdan Ivan implicat într-un accident de mașină. Foto/bistriteanul.ro

Bogdan Ivan implicat într-un accident de mașină. Foto/bistriteanul.ro

Realitatea de Braila
Scris de Realitatea de Braila Publicat: 25 iun. 2026, 21:26

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a fost implicat într-un accident rutier, din primele date evenimentul fiind provocat de o eroare de trafic. Din fericire, incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.

Primele date de la fața locului indică faptul că neacordarea de prioritate a fost cauza principală a impactului. Potrivit unor informații care urmează să fie confirmate oficial, autoturismul la volanul căruia se afla demnitarul ar fi intrat în coliziune cu un autobuz de transport în comun, după ce regulile de circulație din zonă nu au fost respectate.

Manevră pe sens interzis: Cum s-a produs impactul

Cercetările preliminare oferă detalii suplimentare despre dinamica accidentului. Se pare că mașina condusă de Bogdan Ivan a intrat pe o stradă cu sens unic, circulând însă dinspre sensul interzis. În momentul pătrunderii în intersecție, vehiculul nu a acordat prioritate de trecere autobuzului care circula regulamentar, moment în care impactul nu a mai putut fi evitat.

Ministrul și soția sa au scăpat nevătămați

În ciuda sperieturii și a avariilor suferite de autovehicule, veștile privind starea persoanelor implicate sunt bune. În momentul producerii accidentului, Bogdan Ivan se afla în mașină alături de soția sa.

Din fericire, niciunul dintre ei și nicio persoană din autobuz nu au suferit răni și nu a fost necesară intervenția echipajelor medicale sau transportul la spital pentru îngrijiri de urgență. Autoritățile continuă verificările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs incidentul.

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