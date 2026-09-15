Incident grav la Iași: un interlop a fost găsit împușcat într-o pădure. Ce au descoperit polițiștii lângă el

Un cunoscut membru al lumii interlope din Iași, Viorel Oarză, în vârstă de 51 de ani, a fost găsit împușcat în cap într-o pădure din zona localității Holboca.
Bărbatul a fost transportat de urgență la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, unde se află în stare critică, în comă. Polițiștii încearcă acum să stabilească dacă a fost victima unei agresiuni sau dacă arma a fost folosită chiar de el.
A fost găsit într-o pădure
Poliția a fost alertată printr-un apel la 112 cu privire la prezența unui bărbat rănit în zona împădurită din comuna Holboca.
Echipajele ajunse la fața locului au găsit un bărbat de 51 de ani cu o plagă gravă la nivelul capului. Un echipaj medical l-a preluat și l-a transportat la spital pentru îngrijiri de urgență.
Medicii au constatat că rana este extrem de gravă. Bărbatul prezintă o plagă împușcată cranio-cerebrală și a fost internat în stare critică.
În comă, la Neurochirurgie
Diana Cimpoeșu, coordonator UPU-SMURD Iași, a precizat că pacientul a fost transportat la Spitalul de Neurochirurgie după intervenția echipajului medical.
Potrivit informațiilor medicale, starea acestuia este extrem de gravă, iar pacientul se află în comă.
Medicii încearcă să îl stabilizeze, în timp ce anchetatorii încearcă să afle cum s-a produs împușcarea.
Polițiștii au găsit o posibilă armă
În apropierea bărbatului, anchetatorii au descoperit un obiect care prezintă caracteristicile unei arme.
Acesta a fost ridicat și urmează să fie analizat pentru a se stabili ce fel de obiect este, cui îi aparține și dacă a fost folosit în incident.
Deocamdată, polițiștii nu au stabilit dacă arma a fost folosită împotriva victimei sau dacă bărbatul s-ar fi împușcat singur. Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor împrejurărilor.
Viorel Oarză, implicat în mai multe conflicte
Bărbatul este cunoscut în mediul interlop din Iași și ar fi fost implicat în mai multe conflicte în ultimii ani.
Unul dintre cele mai recente incidente a avut loc în luna iunie, când Oarză ar fi fost implicat într-un scandal cu un dezvoltator imobiliar. Conflictul s-a produs într-o spălătorie auto din municipiul Iași.
Aceste antecedente sunt analizate acum de anchetatori pentru a vedea dacă există vreo legătură între conflictele anterioare și incidentul din pădure.
Ancheta continuă
Polițiștii urmează să stabilească exact circumstanțele în care bărbatul a fost împușcat. Criminaliștii verifică locul unde a fost găsit, arma descoperită în apropiere și toate indiciile care ar putea explica prezența victimei în zona împădurită.
În funcție de rezultatele cercetărilor, anchetatorii vor stabili dacă este vorba despre o agresiune, o tentativă de sinucidere sau o altă împrejurare. Deocamdată, starea lui Viorel Oarză rămâne critică.