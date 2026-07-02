INGHA: Cod galben și portocaliu de inundații, valabil în majoritatea țării, până vineri la prânz

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o nouă atenționare hidrologică de cod galben și portocaliu, valabilă între joi, 2 iulie, ora 12:00, și vineri, 3 iulie.
Potrivit specialiștilor, în acest interval sunt așteptate scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri pe unele cursuri de apă, cu posibile depășiri ale cotelor de apărare.
Cod GALBEN, valabil până vineri la prânz
Avertizarea de cod galben vizează un număr foarte mare de bazine hidrografice de pe aproape întreg teritoriul țării: Vișeu, Iza și Lăpuș, în județul Maramureș; Tur, în Satu Mare; Someșul Mare, în Bistrița-Năsăud; Someșul Mic, în Bihor și Cluj; Crasna, Ier și Barcău, în zona Sălaj-Satu Mare-Bihor; Crișul Repede, Crișul Negru și Crișul Alb, în Cluj, Bihor, Arad și Hunedoara.
Codul galben se extinde și pe bazinul Mureșului, cu afluenții săi Arieș, Târnava Mare și Târnava Mică, acoperind județele Harghita, Mureș, Bistrița-Năsăud, Alba, Sibiu și Brașov. În vestul țării sunt vizate Bega Veche, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș și Nera, în județele Timiș, Arad și Caraș-Severin.
În sud și sud-vest, atenționarea acoperă zona Dunării (afluenții mici din amonte de confluența cu Desnățui), Desnățui, Jiu, Gilort și Motru, cu efecte posibile în județele Dolj, Mehedinți, Gorj și Hunedoara. Sunt incluse și Oltul, cu afluenții din Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Gorj, Olt și Dolj, alături de Călmățui, Vedea, Argeș, Ialomița, Prahova și Buzău, care afectează o mare parte din sudul și sud-estul Munteniei.
În Moldova, codul galben vizează Trotușul, Bistrița, Moldova și Suceava, în județele Harghita, Bacău, Neamț, Covasna, Vrancea și Suceava, precum și Prutul, cu afluentul Jijia, în Botoșani și Iași. Atenționarea include și râurile din Dobrogea, în județele Tulcea și Constanța.
Cod PORTOCALIU, valabil până vineri la ora 9:00
Pentru sectorul de bazin superior al Vedei, amonte de S.H. Vâleni, în județele Argeș și Olt, hidrologii au emis cod portocaliu, semn al unui risc mai ridicat de viituri rapide.
Zonele cu cel mai mare risc
Potrivit INHGA, cele mai intense manifestări, cu probabilitate și intensitate crescute de viituri rapide, sunt așteptate pe râurile mici din județele Cluj, Bihor, Arad, Argeș, Maramureș, Suceava, Neamț și Botoșani.
Instituția precizează că fenomenele hidrologice periculoase se pot produce și pe afluenți de grad inferior, necuprinși explicit pe hartă, precum și pe cursuri de apă necadastrate din bazinele vizate.
Hidrologii vor reveni cu actualizări ale prognozei, pe măsură ce evoluează situația meteorologică.