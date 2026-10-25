Nicu Alifantis donează orașului natal, Brăila, primul său instrument muzical, un acordeon primit în 1961

Scris de Daniel Onescu Publicat: 25 oct. 2026, 07:44

Artistul Nicu Alifantis, cetățean de onoare al municipiului Brăila, donează orașului natal primul instrument muzical pe care l-a primit în dar de la părinții săi, în anul 1961, un acordeon Timiș cu 32 de bași, care va fi expus la Teatrul 'Maria Filotti', unde cantautorul și-a început cariera, a anunțat, joi, primarul Marian Dragomir.

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