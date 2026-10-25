Nicu Alifantis donează orașului natal, Brăila, primul său instrument muzical, un acordeon primit în 1961

Artistul Nicu Alifantis, cetățean de onoare al municipiului Brăila, donează orașului natal primul instrument muzical pe care l-a primit în dar de la părinții săi, în anul 1961, un acordeon Timiș cu 32 de bași, care va fi expus la Teatrul 'Maria Filotti', unde cantautorul și-a început cariera, a anunțat, joi, primarul Marian Dragomir.
Potrivit edilului, instrumentul face parte din colecția personală a artistului, iar donația reprezintă un gest de apreciere față de orașul în care acesta s-a născut.
'Mulțumim, Nicu Alifantis! Vă mulțumesc în numele Brăilei și al tuturor brăilenilor! Cetățean de onoare al Municipiului Brăila și un artist uriaș, Nicu Alifantis donează orașului natal primul instrument muzical pe care l-a primit în dar de la părinții săi, în 1961. Este vorba despre un acordeon Timiș, cu 32 de bași, parte a unei colecții personale impresionante', a transmis Marian Dragomir, pe pagina sa de Facebook.
El a subliniat că Nicu Alifantis ocupă deja un loc important în viața culturală a orașului, atât prin cariera sa, cât și prin legătura păstrată cu Brăila.
'Domnule Alifantis, sunteți unul dintre cei mai iubiți cantautori ai țării noastre, un nume de referință în istoria muzicii românești, și legendă vie a Brăilei. V-ați câștigat de mult locul în marea galerie de suflet a Brăilei și ați făcut-o, mai ales, prin dragostea pe care ați arătat-o orașului în care v-ați născut și despre care ați vorbit mereu cu emoție. Acordeonul donat Primăriei Brăila va fi expus la Teatrul 'Maria Filotti', locul în care Nicu Alifantis și-a început cariera. Am crezut mereu că un oraș care își respectă valorile își respectă, înainte de toate, propria istorie', a completat Dragomir.
La rândul său, Nicu Alifantis i-a mulțumit primarului pentru acceptarea donației și s-a declarat onorat că acordeonul cu care a făcut primii pași în muzică va fi expus la Teatrul 'Maria Filotti' din Brăila, unde și-a început cariera artistică.
'Mulțumesc, domnule Primar Dragomir Viorel Marian pentru gândurile frumoase și sunt deosebit de onorat că ați acceptat donația mea, cu atât mai mult cu cât, primul meu instrument, cel cu ajutorul căruia am deslușit abc-ul muzicii, va fi expus la Teatrul 'Maria Filotti' Brăila, locul în care am ucenicit și am pătruns pentru întâia oară în tainele minunate și învăluitoare ale scenei. Nici că se putea o bucurie și o onoare mai mare. Mă înclin dumneavoastră și tuturor brăilenilor mei dragi', a transmis Nicu Alifantis, într-o postare pe pagina sa de Facebook.