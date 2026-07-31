Patriarhia Română, apel la solidaritate pe timp de caniculă. Bisericile vor oferi apă și adăpost

Patriarhia Română a lansat, vineri, un apel către toate eparhiile din țară să acorde sprijin persoanelor afectate de caniculă, în contextul temperaturilor ridicate înregistrate în această perioadă.
Recomandări pentru parohii, mănăstiri și credincioși
”Parohiile și mănăstirile sunt încurajate să distribuie apă celor aflați în nevoie și să permită persoanelor afectate de căldură să se odihnească, pentru scurt timp, în spații umbrite și răcoroase. Unitățile bisericești care dispun de servicii medicale sau sociale sunt îndemnate să acorde sprijin, în limita posibilităților. (...) De asemenea, Patriarhia Română îi îndeamnă pe toți credincioșii să manifeste grijă și solidaritate față de persoanele vulnerabile în această perioadă de caniculă', a transmis Biroul de Presă al Patriarhiei Române.
Potrivit Patriarhiei, în regiunile afectate de secetă și temperaturi ridicate, în biserici și, acolo unde este posibil, pe câmpuri, vor fi săvârșite rugăciunile 'la vreme de secetă”, cerând lui Dumnezeu cele de folos pentru oameni și întreaga creație.
ANM anunță intensificarea valului de căldură
Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri o informare meteo de caniculă și disconfort termic pentru toată țara, valabilă până marți, 4 august, la ora 10:00.
Potrivit meteorologilor, în sudul și vestul Olteniei, în Banat, Crișana, Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei valul de căldură va persista, iar sâmbătă (1 august) și duminică (2 august) se va intensifica și se va extinde și în jumătatea nordică a Moldovei. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 33 și 38 de grade, iar în Câmpia de Vest sâmbătă și duminică se vor atinge local valori de 39 de grade și izolat de 40 de grade. Local nopțile vor fi tropicale, astfel că minimele se vor situa în general între 20 și 24 de grade, cu cele mai mari valori în Dealurile de Vest.
În restul regiunilor vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic va fi în creștere.
Valul de căldură se va intensifica pe parcursul săptămânii viitoare (perioada 4 - 9 august), va fi caniculă și disconfort termic accentuat, atenționează ANM.