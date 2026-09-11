Advertising
Social· 1 min citire
Pedeapsă definitivă pentru Toto Dumitrescu, după accidentul din 2025
Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu
Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu a rămas și fără dreptul de a conduce pentru o perioadă de trei ani, în urma deciziei Curții de Apel București.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 12:34Bărbat din Galați reținut pentru mesaje antisemite și elogierea nazismului
- 12:07Bărbat din Neamț cercetat penal după ce a închiriat o mașină și a vândut-o
- 11:45Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Dr. Eduard Nica, în premieră la Realitatea Plus, despre provocarea de a cuceri cele 7 vârfuri
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Braila și pe Google News