Preoţii din protopopiatul Brăila au donat sânge pentru semenii aflaţi în suferinţă

Acţiune de solidaritate umană

În Arhiepiscopia Dunării de Jos, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, în această perioadă dificilă, cu implicarea preoţilor şi a credincioşilor din parohiile eparhiei, sub îndrumarea preoţilor protoierei, sunt desfăşurate o serie de acţiuni de donare de sânge. De sprijinul oferit prin aceste campanii umanitare beneficiază atât cetăţenii ucraineni, răniţi în conflictul armat din ţara lor, cât şi mulţi dintre românii aflaţi pe patul spitalelor şi care au nevoie urgentă de sânge. O astfel de acţiune de solidaritate umană au desfăşurat, pe 15 martie 2022, preoţii din cadrul protopopiatului Brăila.

În dimineaţa zilei de 15 martie, preoţi brăileni însoţiţi de alţi credincioşi de la parohiile de care aceştia aparţin, au mers la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină din Brăila pentru a dona sânge şi a veni prin această acţiune în sprijinul semenilor lor aflaţi în suferinţă. Acţiunea face parte din Campania umanitare „Donează sânge, salvează o viaţă!”, organizată la nivel naţional de către Patriarhia Română cu sprijinul Ministerului Sănătăţii şi intensificată în această nefericită situaţie a războiului din Ucraina.

Cele 20 de persoane venite pentru a dona sânge la Centrul de Transfuzie din Brăila au fost selectate pe baza criteriilor şi condiţiilor speciale pe care trebuie să le îndeplinească donatorul de sânge.

Campania de donare de sânge, derulată de Protoieria Brăila, se întemeiază şi pe buna cooperare din anii precedenţi cu Centrul Regional de Transfuzie Sanguină din Brăila, această instituţie medicală asigurând atât personal specializat în recoltarea de sânge, cât şi aparatura tehnică necesară.

”Întrucât în multe unităţi medicale stocurile de sânge sunt insuficiente, iar viețile pacienților depind de sângele primit de la donatori, prin activitate a de astăzi s-a urmărit şi identificarea unor persoane apte pentru a dona sânge regulat, nu doar în anumite perioade de timp, ci pe tot parcursul anului la termenele stabilite de medici. La nivelul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, prin implicarea activă a preoţilor şi credincioşilor, campania de donare de sânge va continua cu participarea celorlalte protopopiate ale eparhiei care sunt programate pentru a se mobiliza şi a aduce cât mai mulţi donatori” a spus Pr. Rareş Bucur, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

Sursa: Realitatea de Braila