Raport IISS: Rusia intensifică sabotajul în Europa, iar România este printre ținte
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Rusia a intensificat operațiunile de sabotaj în Europa, cu Germania și Polonia ca principale ținte, iar România figurează printre statele afectate, potrivit unui raport al IISS publicat recent.
Documentul intitulat „Războiul neconvenţional al Rusiei împotriva Europei: sabotaj, descurajare şi scenarii de viitor” analizează impactul acțiunilor atribuite Moscovei asupra sprijinului militar european pentru Ucraina. Autorii concluzionează că măsurile luate de autoritățile europene nu au reușit să descurajeze Kremlinul.
În perioada cuprinsă între octombrie 2025 și septembrie 2026, peste jumătate dintre incidentele înregistrate s-au produs în Germania și Polonia. Sectorul militar-industrial a fost vizat în 28% dintre cazuri, transporturile în 22%, iar sectorul energetic în 7%. În Polonia au fost consemnate 29 de incidente, dintre care 16 au dus la arestări, în timp ce în țările baltice s-au înregistrat alte 18 evenimente.
România, printre statele vizate
În România, Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS) a identificat 11 incidente începând din 2022. Acestea au vizat infrastructura energetică, militară și de transport, precum și obiective guvernamentale.
Raportul menționează tentativa de sabotaj dejucată în octombrie 2025 la sediul firmei ucrainene de curierat Nova Post din București, dar și contaminarea unor cantități de țiței livrate rafinăriilor din România, Cehia și Italia. Guvernul român nu a atribuit public Rusiei responsabilitatea pentru ultimul incident.
„Riscul cel mai grav nu este o creştere a numărului total de incidente, ci ca o singură operaţiune de sabotaj să provoace numeroase victime sau perturbări de lungă durată – fie în mod deliberat, fie ca urmare a unei erori de calcul”, avertizează autorii documentului.
Patru scenarii pentru 2029
Cercetătorii au elaborat patru scenarii privind evoluția amenințărilor până în 2029, utilizând platforma de inteligență artificială Hinsley. Acestea sunt prezentate ca evoluții plauzibile și nu se exclud reciproc.
Război de uzură: Rusia continuă campania de intimidare, iar efectul cumulat al incidentelor determină creșterea cheltuielilor de securitate. Sprijinul pentru Ucraina se menține, iar operațiunile Moscovei ar putea stimula cooperarea europeană.
Infiltrare post-armistițiu: În cazul unei încetări a focului în Ucraina, Rusia reduce atacurile vizibile, dar continuă recrutarea agenților. Diminuarea amenințării ar putea duce la tentative de normalizare a relațiilor cu Moscova și reducerea bugetelor militare.
Atacuri asupra logisticii NATO: Perturbări repetate ale transporturilor și aprovizionării militare pe flancul estic, generând costuri suplimentare. Guvernele europene ar putea răspunde prin investiții în infrastructură.
Presiuni maritime în nord: Intensificarea operațiunilor în nordul Europei, ridicând îngrijorări privind securitatea comunicațiilor și a aprovizionării cu energie. Aliații NATO ar fi obligați să aloce resurse suplimentare pentru protecția infrastructurii civile.
Experții IISS recomandă statelor membre ale NATO să stabilească și să comunice public pragurile de gravitate care ar determina un răspuns militar. Totodată, se consideră necesară adoptarea unor măsuri care să afecteze direct serviciile de informații ruse, nu doar agenții recrutați de acestea.
În contextul dezbaterilor privind pacea, Jared Kushner, trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru negocierile dintre Rusia și Ucraina, a lăudat „reţinerea” liderului rus Vladimir Putin.
Kushner a criticat, în schimb, declarațiile și acțiunile „provocatoare” ale europenilor, pe care le consideră responsabile pentru reticența Moscovei.
Potrivit cercetătorilor, Moscova nu a reușit până acum să determine reducerea semnificativă a ajutorului militar european acordat Ucrainei. Cheltuielile europene pentru apărare au crescut în termeni reali cu 12,6% în 2025, comparativ cu o creștere de 3% în Rusia.
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