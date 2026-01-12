Rețea de proxenetism, destructurată de DIICOT

Arestări în România și Marea Britanie, sechestru pe mașini de lux și imobile

O amplă anchetă coordonată de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a dus la destructurarea unei grupări de criminalitate organizată specializate în proxenetism, care acționa atât în România, cât și în Marea Britanie.

În dosar, un cetățean britanic și trei cetățeni români au fost arestați preventiv, iar alți doi români au fost plasați sub control judiciar. Investigațiile vizează și alți suspecți.

Potrivit DIICOT, procurorii Biroului Teritorial Buzău, împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Buzău, au efectuat nouă percheziții domiciliare în județele Buzău și Dolj, în cadrul unei cauze ce vizează infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și proxenetism.

Acțiunile au avut loc simultan cu percheziții desfășurate de autoritățile britanice în Londra.

Anchetatorii arată că, începând cu anul 2020, mai mulți inculpați și suspecți, aflați în relații de rudenie, au constituit în județul Buzău o grupare de criminalitate organizată, la care au aderat ulterior și alți membri, inclusiv doi cetățeni britanici. Scopul grupării era obținerea de profituri substanțiale din exploatarea sexuală a unor tinere.

Gruparea era structurată pe mai multe paliere, aflate în strânsă conexiune și coordonate de un lider. Membrii identificau și recrutau tinere – inclusiv rude sau concubine – pe care le transportau în Marea Britanie, unde erau determinate să practice sau să continue practicarea prostituției, sub supravegherea directă a rețelei. Cetățenii britanici implicați asigurau transportul, supravegherea și așa-zisa „protecție” a victimelor pe teritoriul Angliei, în special în Londra și zonele adiacente.

Conform DIICOT, sumele obținute din activitatea infracțională erau însușite aproape integral de gruparea de criminalitate organizată.

Pentru documentarea activității infracționale, autoritățile române și britanice au constituit, în octombrie 2023, sub egida EUROJUST, o Echipă Comună de Anchetă (JIT). DIICOT – Biroul Teritorial Buzău a preluat competența față de suspecții români, iar Metropolitan Police Service a instrumentat componenta ce îi vizează pe cetățenii britanici.

În urma perchezițiilor din România, au fost ridicate înscrisuri, dispozitive de stocare a datelor și alte mijloace de probă. Totodată, procurorii au dispus sechestru asigurător asupra a nouă autoturisme, inclusiv de lux, și asupra mai multor imobile aparținând membrilor grupării.

Judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Buzău a dispus arestarea preventivă a celor trei inculpați reținuți anterior. În paralel, autoritățile judiciare din Marea Britanie au dispus arestarea preventivă a unui inculpat de cetățenie britanică.

Ancheta este în desfășurare, iar DIICOT anunță că investigațiile continuă cu privire la alți trei suspecți români implicați în cauză.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate din Ploiești și Craiova, precum și al Jandarmeriei Române