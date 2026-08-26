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Scandal terminat la spital în Galați. Minor de 15 ani reținut după ce a înjunghiat un tânăr

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Braila
Scris de Realitatea de Braila Publicat: 26 aug. 2026, 14:50

Adolescentul este cercetat pentru lovire și tulburarea ordinii publice

Polițiștii au fost sesizați prin apel la 112, în jurul orei 20:17, privind un bărbat înjunghiat cu un obiect tăietor-înțepător. Echipajele ajunse la fața locului au confirmat incidentul.

Din primele cercetări a reieșit că, pe fondul unui conflict spontan, minorul a atacat tânărul de 23 de ani, provocându-i mai multe plăgi. Victima a primit îngrijiri medicale la fața locului, apoi a fost preluată de echipajul medical și dusă la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați, cu sprijinul polițiștilor din Secția 3.

Adolescentul urmează să fie prezentat unității de parchet și, ulterior, instanței, cu propunerea unei măsuri preventive. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor agresiunii.

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