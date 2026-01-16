Senatoare republicană îl avertizează pe Trump: Congresul poate bloca orice tentativă de preluare a Groenlandei

Congresul poate bloca orice tentativă de preluare a Groenlandei

O senatoare republicană de rang înalt a avertizat că va folosi prerogativele Congresului pentru a-l împiedica pe președintele american Donald Trump să ducă mai departe ideea preluării Groenlandei, un teritoriu autonom al Danemarcei și parte a NATO. Declarația a fost făcută vineri de Lisa Murkowski, senatoare de Alaska și una dintre vocile critice din interiorul Partidului Republican, relatează Politico.

Aflată la Copenhaga, după o vizită oficială în cadrul unei delegații bipartizane de parlamentari americani care s-au întâlnit cu oficiali danezi și groenlandezi, Murkowski a subliniat că este esențial ca autoritățile din Regatul Danemarcei să înțeleagă că în Statele Unite există o separație clară a puterilor în stat.

„Congresul dispune de instrumente clare, prevăzute de Constituție, în special în ceea ce privește controlul bugetului federal și alocarea fondurilor”, a declarat Murkowski, sugerând că legislativul ar putea bloca financiar orice inițiativă de acest tip. Ea a adăugat că Groenlanda trebuie tratată ca un aliat strategic, nu ca un obiect de tranzacție sau un „activ”.

La rândul său, senatorul democrat Chris Coons din Delaware, care a făcut parte din aceeași delegație, a afirmat că va continua inițiativele legislative menite să limiteze capacitatea președintelui de a acționa unilateral în chestiuni de politică externă și securitate.

În această săptămână, un grup bipartizan de congresmeni și senatori a introdus un proiect de lege care urmărește să împiedice Washingtonul să inițieze acțiuni militare împotriva unui stat membru NATO. Groenlanda, deși teritoriu autonom, face parte din Regatul Danemarcei, stat membru al Alianței Nord-Atlantice.

Deși Congresul are posibilitatea de a forța voturi pentru restrângerea prerogativelor prezidențiale în materie de război, tentativele recente de a-l limita pe Donald Trump au eșuat. În plus, Casa Albă a susținut în repetate rânduri că asemenea măsuri ar fi neconstituționale.

Chris Coons a respins totodată argumentele invocate de Trump privind necesitatea preluării Groenlandei din rațiuni de securitate națională, subliniind că stabilitatea alianțelor existente este esențială pentru securitatea SUA.