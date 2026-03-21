Țările din UE care au cele mai mici prețuri la energie. Românii plătesc dublu la facturile de curent

Portugalia și Spania sunt țările sunt Uniunea Europeană cu cea mai ieftină energie. Asta arată datele unui raport realizat de Business Insider. în restul statelor blocului comunitar prețurile se mențin însă foarte ridicate.

Calculele arată că, în acest an, tariful mediu al energiei electrice a fost în Polonia de 125 de euro pe mega watt oră.

La polul opus, în Spania acesta a ajuns la puțin peste 49 de euro, iar în Portugalia, nu a ajuns nici măcar la 47 de euro.

Cu alte cuvinte de aproape de trei ori mai mic, decât în Polonia. Una dintre explicații ar fi că ibericii au renunțat la centralele pe cărbune. Astfel, creșterea recentă a prețului gazelor nu a avut un impact major.