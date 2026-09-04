Tragedie în Gorj: o fată de 14 ani a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital. Ce s-a întâmplat înainte

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 sept. 2026, 17:54

O adolescentă de 14 ani din Gorj a murit la scurt timp după ce a fost transportată la Spitalul din Novaci, unde medicii au încercat timp de aproximativ două ore să-i salveze viața.

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