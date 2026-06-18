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Tragedie pe șantierul Autostrăzii A3. Un muncitor a murit după o cădere de la 12 metri

Autostradă

Autostradă

Scris deIonuț Nichita
Publicat18 iun. 2026, 16:53
Actualizat18 iun. 2026, 17:10

Un grav accident de muncă s-a produs pe șantierul Autostrăzii A3, în zona localității Avrig. Un muncitor străin, în vârstă de 64 de ani, și-a pierdut viața după ce a căzut de la o înălțime de aproximativ 12 metri, în timpul activităților desfășurate pe șantier.

Tragedia a avut loc pe șantierul Autostrăzii A3, situat în extravilanul orașului Avrig. Potrivit informațiilor furnizate de autorități, victima este un cetățean străin în vârstă de 64 de ani, care lucra în momentul producerii accidentului.

La fața locului au fost mobilizate de urgență echipaje de intervenție, inclusiv un echipaj SMURD cu medic, însă starea bărbatului era extrem de gravă.

Medicii au constatat că victima suferise răni incompatibile cu viața, astfel că nu au mai putut efectua manevre care să îi salveze viața. Decesul a fost declarat la locul accidentului.

În urma incidentului, polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia. Cercetările vizează atât condițiile de muncă existente pe șantier, cât și modul în care s-a produs căderea de la înălțime.

Autoritățile urmează să stabilească dacă au fost respectate toate normele de securitate și sănătate în muncă și dacă există eventuale responsabilități în acest caz.

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