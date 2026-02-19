Sport· 1 min citire

Baschet. U-BT Cluj-Napoca a câștigat Cupa României | VIDEO

19 feb. 2026, 10:32
Articol scris de Realitatea de Braila

A fost a cincea finală în care U-BT Cluj-Napoca și CSM Oradea s-au duelat

U-BT Cluj-Napoca a câștigat Cupa României la baschet masculin, după ce a învins-o pe CSM Oradea cu scorul de 85-84, la capătul unei finale decise în ultimele secunde.

Cu 30 de secunde înainte de sfârșitul confruntării, cele două formații se aflau la egalitate, scor 84-84.

Daron Russell a obținut două aruncări libere la ultima fază, a transformat-o pe prima și a ratat-o pe a doua, însă punctul marcat s-a dovedit suficient pentru a aduce trofeul echipei clujene.

A fost a cincea finală în care U-BT Cluj-Napoca și CSM Oradea s-au confruntat pentru trofeu, iar formația antrenată de Mihai Silvășan și-a păstrat seria perfectă, câștigând toate cele cinci dueluri directe din ultimul act.

În semifinale, U-BT Cluj-Napoca a trecut de Dinamo, în timp ce Oradea s-a calificat după victoria în fața celor de la CSM Târgu Mureș. Campioana României este la al șaptelea trofeu al Cupei României, după succesele din 2016, 2017, 2018, 2020, 2023 și 2024.

Mai multe articole despre

Cupa Romaniei, baschet

Urmărește știrile Realitatea de Braila și pe Google News

Mai multe știri din Sport