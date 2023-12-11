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Sport· 2 min citire
CFR Cluj a remizat în derby-ul cu FCSB (1-1), în Superligă
CFR Cluj a remizat în derby-ul cu FCSB (1-1), în Superligă
În tur, FCSB s-a impus cu 1-0
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