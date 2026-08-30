Gabriela Ruse debutează la US Open cu Jessica Pegula

Publicat 30 aug. 2026, 09:30 Sursă realitatea.net

Gabriela Ruse, ocupanta locului 63 în clasamentul WTA, își începe duminică aventura la US Open, unde va avea parte încă din primul tur de un adversar de top. Românca o va întâlni pe americanca Jessica Pegula, numărul 3 mondial și a treia favorită a turneului de la New York.

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