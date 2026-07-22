Italia confirmă negocierile cu Guardiola pentru preluarea băncii tehnice: „S-a făcut o excepție”

Publicat 22 iul. 2026, 09:54 Sursă Realitatea.net

Federația Italiană de Fotbal confirmă negocierile cu Pep Guardiola pentru postul de selecţioner al Italiei, iar preşedintele acesteia, Giovanni Malago, spune că instituţia este dispusă să facă o excepţie bugetară pentru a-l convinge pe tehnicianul spaniol să preia „Squadra Azzurra”.

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