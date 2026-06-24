Kader Keita, acuzat de ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului. Fotbalistul a fost trimis în judecată

Fotbalistul ivorian Kader Keita a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 (PJS2) pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului, după ce a lovit cu mașina o femeie care traversa regulamentar strada pe trecerea de pietoni și a părăsit locul faptei.
Potrivit unui comunicat al PJS2, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București, în urma cercetărilor efectuate de DGPMB - Brigada de Poliție Rutieră București, a dispus marți trimiterea în judecată a lui K.A.K. - cercetat în prezent sub controlului judiciar - pentru comiterea infracțiunilor de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia și ucidere din culpă.
Persoana la care face referire comunicatul este fotbalistul Kader Keita, legitimat la clubul de fotbal Rapid București, susțin surse judiciare citate de Agerpres.
"La data de 3 martie, ora 5:46, inculpatul K.A.K. a condus autoturismul pe o stradă din municipiul București, Sector 2 și, fără a acorda prioritate de trecere, a accidentat-o pe numita I.F, angajată în traversarea părții carosabile, pe trecerea pentru pietoni marcată și semnalizată corespunzător, apoi a părăsit locul producerii accidentului, fără încuviințarea organelor de poliție ori a procurorului. Ulterior, la data de 07.04.2026 a rezultat decesul victimei, în timp ce aceasta se afla internată într-o unitate spitalicească", spun anchetatorii.
Femeia lovită pe trecerea de pietoni a murit la spital
Femeia în vârstă de 68 de ani, accidentată la începutul lunii martie pe o trecere de pietoni din Sectorul 2, a murit după mai bine de o lună în care a fost internată în stare gravă la Spitalul de Urgență Floreasca din Capitală.
Accidentul a avut loc în dimineața zilei de 3 martie, când fotbalistul Kader Keita, în vârstă de 26 de ani, a lovit-o în timp ce traversa regulamentar. În același timp, imediat după accident, fotbalistul a părăsit locul faptei, fiind găsit ulterior de polițiști și reținut pentru câteva ore. După impact, femeia a fost transportată la spital în stare critică. Medicii au intervenit chirurgical, inclusiv la nivelul capului, însă starea ei s-a degradat treptat.
După câteva zile de la operație, organismul acesteia nu a mai rezistat, iar medicii au fost nevoiți să declare decesul.
Moartea victimei a schimbat cursul anchetei. Astfel, dacă inițial cazul era tratat ca un accident rutier cu vătămare gravă, fapta a fost ulterior încadrată la ucidere din culpă.