Selecționerul Montella, după eliminarea Turciei de la Mondial: „Nu îmi dau demisia”

Publicat 25 iun. 2026, 10:46 Sursă realitatea.net

Selecționerul naționalei Turciei, Vincenzo Montella, a respins categoric orice speculații privind demisia sa, după ce naționala sa a fost eliminată din Grupa D a Cupei Mondiale 2026. Tehnicianul a transmis un mesaj ferm joi, în conferința de presă premergătoare ultimului meci al grupei, contra Statelor Unite ale Americii.

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