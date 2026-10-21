Sorana Cîrstea eliminată în optimile de finală la Ningbo, după înfrângerea cu Sara Bejlek

Publicat 21 oct. 2026, 16:14 Sursă mediafax

Sorana Cîrstea (17 WTA) a fost eliminată miercuri, 21 octombrie, în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Ningbo. Adversara sa, cehoaica Sara Bejlek (32 WTA), a câștigat meciul cu scorul de 6-7(3), 4-6.

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