Sorana Cîrstea, în cursă pentru o performanță importantă la 36 de ani. Turneele care îi pot schimba finalul de sezon

Sorana Cîrstea are șansa de a încheia sezonul 2026 pe locul 15 în clasamentul mondial, după ce a ajuns pe poziția a 17-a în ierarhia WTA Live.
Tenismena română continuă seria competițiilor din Asia, urmând să participe la turneul de la Ningbo, unde un parcurs bun i-ar putea îmbunătăți poziția înaintea ultimelor turnee ale anului.
Sorana Cîrstea poate întâlni o adversară de top la Ningbo
Românca revine la turneul de la Ningbo după o pauză de trei ani. La ediția din 2023, ea a ajuns până în optimile de finală, unde a fost eliminată de Katerina Siniakova.
De această dată, Cîrstea va debuta împotriva unei jucătoare venite din calificări. Dacă va câștiga primul meci, în optimile de finală o va întâlni pe învingătoarea duelului dintre Sara Bejlek și Xiyu Wang.
Un test mult mai dificil ar putea apărea în sferturile de finală, unde tabloul o poate aduce față în față cu poloneza Iga Swiatek. În cazul unei victorii, românca ar putea întâlni în semifinale una dintre jucătoarele aflate pe partea respectivă a tabloului, printre care Marta Kostyuk, Ekaterina Alexandrova, Elise Mertens sau Leylah Fernandez.
Cum poate ajunge pe locul 15 WTA
Sorana Cîrstea ocupă în prezent locul 17 în clasamentul WTA Live și are posibilitatea de a urca două poziții până la finalul sezonului. Un avantaj important este că românca nu mai are puncte de apărat în ultimele turnee ale anului.
Pentru a reveni pe locul 15, poziție pe care a mai ocupat-o în septembrie, Cîrstea are nevoie de rezultate consistente la competițiile rămase. Un parcurs până în semifinale sau finală ar putea conta decisiv în lupta pentru această poziție, în funcție și de rezultatele rivalelor sale directe.
După turneul de la Ningbo, românca are în program competițiile de la Tokyo și Hong Kong, aceasta din urmă fiind ultima din calendarul său pentru 2026.
Înfrângerea de la Wuhan i-a complicat începutul turneelor asiatice
Cîrstea a revenit în circuit după accidentarea suferită la începutul lunii septembrie, la US Open. Primul rezultat din seria asiatică nu a fost însă cel dorit: românca a fost eliminată în primul tur al turneului de la Wuhan de chinezoaica Hanyu Guo, aflată atunci pe locul 240 WTA.
Meciul s-a încheiat cu scorul de 6-1, 6-7 (6), 5-7, după ce Cîrstea a pierdut avantajul obținut în primul set.
În acest moment, Sorana este singura jucătoare română din top 100 WTA care își continuă sezonul competițional. Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse sunt indisponibile din cauza accidentărilor și sunt așteptate să revină pe teren în 2027.
Final de sezon cu miză importantă pentru româncă
Turneele din Asia au o importanță deosebită pentru Cîrstea, atât prin posibilitatea de a urca în clasamentul mondial, cât și prin faptul că se apropie de finalul sezonului pe care îl anunțase drept ultimul din cariera sa.
După competiția de la Hong Kong, sportiva va trebui să decidă dacă își menține planul de retragere sau dacă va continua să joace și în 2027. Rezultatele din următoarele săptămâni ar putea influența finalul unui sezon în care românca încearcă să obțină o clasare cât mai bună.