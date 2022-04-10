Sportul Chiscani a pierdut cu Dinamo Bacău printr-un gol primit în minutul 80

A 20-a înfrângere în actualul sezon de Liga a 3-a

Sportul Chiscani a jucat sâmbătă după amiază, pe teren propriu, în fața celor de la Dinamo Bacău, în etapa a 2-a din play-out, seria a II-a din Liga a 3-a. Deși au deschis scorul în minutul 8, jucătorii de la Chiscani nu au reușit să-și păstreze avantajul primind două goluri pe greșeli de apărare. După ce în meciul din returul sezonului regulat, la Bacău, au pierdut cu un gol primit în minutul 86, acum Sportul Chiscani a pierdut cu 1-2 (1-1), după un gol primit în minutul 80.

Sportul Chiscani a început bine meciul și a reușit să deschidă scorul în minutul 8. Silviu Moise a executat o lovitură liberă, iar Alexandru Izvoranu a urmărit bine mingea și a înscris. Echipa din Chiscani a mai trimis o dată mingea în poarta lui Stratulat, dar golul a fost anulat pe motiv de poziție de offsaid la Mohorîță.

În minutul 45+1, după o greșeală mare în apărarea gazdelor, Ionuț Tofan a marcat golul egalizator și la pauză s-a intrat la egalitate, scor 1-1.

În repriza a doua egalitatea s-a menținut, cu o ușoară dominare a oaspeților, dar și cu câteva situații de gol ale gazdelor, la 1-1 până spre final. În minutul 80 Sergiu Matei Socanu a fost lăsat prea liber și a înscris în poarta lui Olaru, marcând golul victoriei echipei din Bacău.

Sportul Chiscani: Olaru - Scarlat, Iacob, Sima, Potor (min. 82 Chiriac), Tarozzi, Moise (min. 60 Stroe), Izvoranu (min. 85 Petrescu), Mororîță, Dănăilă.

Sportul Chiscani rămâne și după această etapă fără niciun punct, iar în etapa următoare Sportul Chiscani va juca în deplasare, cu Viitorul Ianca.

”Am avut multe situații, dar, din păcate, nu avem experiență. Băieții sunt cu moralul la pământ. Avem mult de muncă, dar trebuie răbdare.” a declarat antrenorul Daniel Pleșa la finalul meciului

