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Tenis: Iga Swiatek a triumfat la turneul WTA de la Toronto

Iga Swiatek

Iga Swiatek

Scris deStoica Marian
Publicat14 aug. 2026, 09:55
Sursărealitatea.net

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek a cucerit primul său titlu din acest an, joi seara, învingând-o categoric în două seturi, 6-2, 6-3, pe kazaha Elena Rîbakina, în finala turneului WTA 1.000 de la Toronto, dotat cu premii totale de 7.433.076 de dolari.

Swiatek (25 ani) s-a impus după o oră și 15 minute de joc, cucerind al 26-lea titlu din cariera sa și primul după cel obținut la Seul, în septembrie 2025.

Sextuplă campioană de Mare Șlem și fost lider al clasamentului WTA, Swiatek nu reușise să acceadă în nicio finală de la debutul sezonului 2026, fiind eliminată totodată în turul al treilea la Wimbledon, unde era deținătoarea trofeului.

Poloneza a oferit însă una dintre cele mai convingătoare prestații ale sale din ultimele luni în duelul cu Rîbakina, numărul 2 mondial și campioana en titre de la Australian Open, obținând cu această ocazie primul său succes la Openul Canadei.

Această victorie îi va permite reprezentantei Poloniei să urce trei locuri, de pe 8 pe 5, în clasamentul mondial, înaintea US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului.

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