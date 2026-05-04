Tenis: Sorana Cîrstea rămâne în TOP 30 WTA
4 mai 2026, 15:58
Actualizat: 4 mai 2026, 15:58
Sorana Cîrstea
Sorana Cîrstea a coborât un loc şi este pe 27 în clasamentul celor mai bune jucătoare de tenis ale lumii.
E urmată de altă româncă, Jaqueline Cristian, care a urcat cinci locuri şi este pe 28.
Gabriela Ruse a urcat şi ea patru locuri, şi este pe 67.
În Top 200 se află şi Irina Begu, pe 184.
Liderul clasamentului WTA este belarusa Arina Sabalenka, fiind urmată de Elena Rîbakina și Iga Swiatek.
