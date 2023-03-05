Viitorul Ianca a condus cu 2-0 dar a fost egalată de Dunărea Călărași în ultimul amical înaintea reluării campionatului

Sâmbătă, 4 martie, pe stadionul din localitatea Plopu, Viitorul Ianca a jucat un ultim meci amical înaintea reluării Ligii a 3-a. Echipa antrenată de Viorel Tănase a întâlnit pe Dunărea Călărași, echipă aflată în lupta pentru play-off în seria a III-a din Liga a 3-a. Meciul s-a terminat la egalitate, scor 2-2, după ce la pauză Viitorul Ianca a condus cu 2-1.
Prima repriză a fost dominată de echipa din Ianca, care a condus cu 2-0, dar în minutul 40 călărășenii au redus din handicap, la o fază care nu anunța nimic, o pasă în diagonală și apoi o centrare în fața porții și Dunărea a marcat. Viitorul Ianca a deschis scorul în minutul 15, după o centrare din partea stângă a lui Băluță, pentru Mucuță, portarul Irinică a ieșit și a respins până la 11 metri, în piciorul lui Ciucureanu, care a marcat cu latul. În minutul 20 Viitorul Ianca și-a majorat avantajul după un corner executat de Petrache, mingea a fost centrată în careu și Daniel Popa a marcat cu capul din careu. În minutul 57, oaspeții au primit un penalty, acordat prea ușor, în opinia antrenorului Viorel Tănase, iar Dunărea Călărași a egalat, 2-2. În continuare Viitorul Ianca a dominat jocul, dar nu au mai reușit să înscrie.
Viitorul Ianca: Vlăsie (min. 77 A. Mihai) – Iordache, D. Popa, Moroianu, Ciochină (min. 77 Postolea) – Chivu (min. 55 Păvălache), M. Dima, Ciucureanu, Băluță (min. 72 Șoptică) – Mucuță (min. 46 M. Coman), A. Petrache.
Sâmbătă, 11 martie, de la ora 15.00, la Plopu, Viitorul Ianca va întâlni pe Voința Limpeziș în etapa a 16-a din Liga a 3-a, seria a II-a.
Sursa: Realitatea de Braila