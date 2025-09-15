SUA: DONALD TRUMP CERE ȚĂRILOR EUROPENE SĂ ÎȘI ÎNĂSPREASCĂ SANCȚIUNILE ÎMPOTRIVA RUSIEI

Președintele american, Donald Trump, a cerut duminică țărilor europene să își înăsprească sancțiunile împotriva Moscovei și și-a reiterat solicitarea ca acestea să înceteze achiziționarea de petrol din Rusia ca măsură de presiune pentru a pune capăt războiului din Ucraina, informează luni EFE.

„Europa cumpără petrol din Rusia. Nu vreau să cumpere petrol, iar sancțiunile pe care le impune nu sunt suficient de dure. Sunt dispus să impun sancțiuni, dar va trebui să le înăsprească proporțional cu ceea ce fac eu”, a declarat președintele Trump reporterilor în New Jersey, potrivit Agerpres.

Președintele SUA a reiterat astfel mesajul pe care îl exprimase deja într-o scrisoare trimisă sâmbătă statelor membre NATO în care a avertizat că nu va impune noi sancțiuni Moscovei în timp ce unii aliați continuă să achiziționeze țiței rusesc.

„Sunt dispus să impun sancțiuni importante Rusiei atunci când toate statele NATO vor conveni și vor începe să facă același lucru și când toate statele vor înceta să cumpere petrol din Rusia”, a scris președintele american.

Turcia, Ungaria și Slovacia continuă să importe petrol rusesc, deși majoritatea țărilor europene au încetat să facă acest lucru după declanșarea invaziei ruse în Ucraina în 2022.

Atât Statele Unite, cât și țările europene mențin sancțiuni financiare și comerciale severe împotriva Rusiei, care au avut impact asupra economiei acesteia, deși nu au reușit să oprească războiul.

Scrisoarea președintelui Trump apare într-un moment de tensiune ridicată, după ce săptămâna trecută 19 drone rusești au violat spațiul aerian al Poloniei și au fost doborâte de NATO.

Președintele american Donald Trump își exprimă de luni de zile frustrările legate de refuzul Rusiei de a pune capăt războiului din Ucraina și pe 15 august l-a primit pe omologul său rus, Vladimir Putin, în Alaska, pentru a impulsiona negocierile de pace, dar întâlnirea s-a încheiat fără progrese concrete.