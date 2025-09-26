SUA: FOST DIRECTOR FBI, JAMES COMEY, A FOST PUS SUB ACUZARE

Un juriu federal din statul american Virginia l-a pus sub acuzare pe James Comey, fost director al Poliției Federale (FBI).

Criticat de mult timp de președintele Donald Trump, acesta este acuzat că a mințit în timpul audierilor din septembrie 2020, atunci când a declarat că nu a autorizat scurgerea unor informații clasificate către presă.

Răspunzând acuzațiilor, James Comey s-a declarat nevinovat și a spus că are „mare încredere în sistemul judiciar federal”.

BBC observă că punere sub acuzare vine la câteva zile după ce Trump i-a cerut Procurorului General, Pam Bondi, să investigheze mai agresiv adversarii politici, inclusiv pe James Comey. Ancheta este condusă de Lindsey Halligan, procurorul SUA pentru Districtul de Est al Virginiei, care a fost anterior avocat personal al președintelui.

Pam Bondi a declarat că punerea sub acuzare „reflectă angajamentul Departamentului Justiției de a trage la răspundere pe cei care abuzează de funcție și induc în eroare poporul american”.

Comey a fost acuzat de două infracțiuni, anume declarații false și obstrucționarea justiției.

Departamentul Justiției a cerut juriului să analizeze trei capete de acuzare, dar acesta a considerat că doar două sunt susținute de probe.

În istoria SUA, este pentru prima dată când un fost director FBI este pus sub acuzare penală. Dacă va fi găsit vinovat, riscă până la cinci ani de închisoare.

Avocatul lui James Comey, Patrick Fitzgerald, a transmis că acesta „neagă în totalitate acuzațiile” și că „va fi exonerat în instanță”.

Într-un mesaj video, fostul director FBI a afirmat: „Familia mea și cu mine știm de ani de zile că există un cost pentru a i te opune lui Donald Trump. Nu vom trăi în genunchi și nici voi nu ar trebui. Sunt nevinovat. Să mergem la proces.”

Acuzațiile au fost depuse chiar înainte ca termenul de prescripție de cinci ani să expire. Cazul a fost preluat recent de un nou procuror, după ce Erik Seibert, cel care îl supraveghea inițial, a fost demis de administrația Trump.

Documentele de acuzare susțin că Comey „a făcut în mod voit și conștient o declarație falsă și frauduloasă” unui senator american, negând că ar fi autorizat un alt oficial FBI să fie sursă anonimă pentru presă. Procurorii afirmă că, în realitate, el a făcut exact acest lucru.

Cazul este considerat una dintre cele mai mediatizate puneri sub acuzare ale unui oficial în mandatul al doilea al lui Trump. Președintele și-a exprimat frustrarea că procesele adversarilor săi, precum James Comey, Adam Schiff sau procurorul general din New York, Leticia James, „durează prea mult”.

După anunțarea acuzațiilor, Trump l-a numit pe Comey „unul dintre cei mai răi oameni pe care i-a cunoscut această țară”, adăugând că „a fost nociv pentru America și acum începe să fie tras la răspundere pentru crimele sale”.

Mai mulți democrați au condamnat punerea sub acuzare, liderul Hakeem Jeffries calificând-o drept „un atac rușinos asupra statului de drept”.

James Comey a fost director al FBI între 2013 și 2017. El a supervizat ancheta privind emailurile lui Hillary Clinton înaintea alegerilor din 2016 și a fost concediat de Donald Trump în contextul investigației privind ingerința Rusiei.

Anul acesta, James Comey a mai fost investigat de Secret Service după ce a postat pe rețele sociale un mesaj considerat o aluzie la violență împotriva lui Trump, iar fiica sa, Maurene Comey, a fost concediată din funcția de procuror federal la New York, fapt ce a dus la un proces intentat administrației Trump.

Laurie Levenson, fost procuror federal, a declarat că va fi dificil de demonstrat intenția lui James Comey de a minți Congresul: „Trebuie dovedit că a făcut-o cu bună știință, ceea ce e esența cazului.”

Totodată, specialiștii atrag atenția că presiunea publică exercitată de Donald Trump asupra procurorilor arată că „bariera tradițională” dintre Casa Albă și Departamentul Justiției „s-a prăbușit în acest caz”.