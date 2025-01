SUA: PATRU MORȚI ȘI SUTE DE MII DE OAMENI RĂMAȘI FĂRĂ CURENT ELECTRIC DIN CAUZA UNUI VORTEX POLAR

Cel puțin patru persoane au murit și alte câteva zeci au fost rănite, în timp ce un vortex polar a afectat șapte state americane, din Midwest până în mijlocul Atlanticului. Sute de mii de oameni au rămas fără curent electric și căldură.

Serviciul meteorologic național din Statele Unite ale Americii (NWS) a estimat că aproximativ 60 de milioane de persoane sunt afectate de furtuna de zăpadă.

A fost declarată stare de urgență

Un vortex polar care a coborât spre sud în cursul weekendului a suflat gheață, zăpadă și vânt pe o suprafață uriașă de teren. A fost declarată stare de urgență în Kansas, Missouri, Maryland, Kentucky, Virginia, Virginia de Vest, Arkansas, Washington DC și părți din New Jersey.

Vortexul polar de aer extrem de rece se învârte, de obicei, în jurul Polului Nord, dar uneori se scufundă spre sud în Canada și SUA, Europa și Asia. Studiile au arătat că încălzirea rapidă a Arcticii este parțial de vină pentru frecvența tot mai mare a vortexurilor polare care își extind raza de acțiune.

Școlile au fost închise în multe orașe din mai multe state. Milioane de elevi au fost nevoiți să rămână acasă, deoarece majoritatea districtelor din statele Indiana, Virginia, Maryland, Kentucky, Missouri și Kansas au anulat cursurile sau le-au amânat pentru luni, potrivit euronews.com.

Cel puțin 250.000 de locuințe au rămas fără curent electric sau încălzire luni, în timp ce vânturile puternice au deteriorat infrastructura din calea furtunii.

Patru persoane au murit în accidente cauzate de condițiile meteo

Un strat subțire de gheață acoperă multe drumuri și autostrăzi, făcându-le extrem de alunecoase pentru mașini și ducând la un număr mare de accidente rutiere.

Oficialii din Missouri au raportat peste 350 de accidente de vehicule soldate cu zeci de răniți și un deces duminică seara. O altă persoană a fost ucisă după ce a fost călcată de o autobasculantă care aluneca pe un drum din comitatul Jackson.

Alte două persoane au fost ucise în Kansas, potrivit autorităților locale, în urma unui accident cu un singur vehicul. Kansas a fost cel mai puternic afectat de căderile de zăpadă.

De asemenea, din cauza viscolului, mii de avioane au fost nevoite să rămână la sol. Au fost anulate peste 2.500 de zboruri interne și peste 6.500 de zboruri internaționale, atât în interiorul, cât și în afara țării.

Meteorologii se așteaptă ca furtuna să iasă din Statele Unite ale Americii spre est, în Oceanul Atlantic, la începutul zilei de marți, 7 ianuarie.

Aceștia se așteaptă ca temperaturile să rămână sub zero grade, ceea ce înseamnă că gheața va acoperi probabil drumurile dimineața. Temperaturile ar urma să rămână sub zero grade Celsius până la sfârșitul acestei săptămâni.