SUPERLIGA: ANDREA MANDORLINI, NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI CFR CLUJ

Andrea Mandorlini a fost numit oficial în funcția de antrenor al echipei de fotbal CFR Cluj.

”CFRiști, vă anunțăm că Andrea Mandorlini revine pe banca tehnică a echipei noastre, în calitate de antrenor principal. În ultimii doi ani, Mister Mandorlini a urmărit îndeaproape echipa, cunoaște ceea ce înseamnă CFR Cluj și suntem convinși că vasta sa experiență va fi un atu important pentru clubul nostru”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a clubului.

Alături de antrenorul italian, CFR Cluj a reușit, în 2010, să câștige Cupa și Campionatul. A fost cel de-al doilea event din istoria clubului, relatează Agerpres.

Mandorlini a activat la CFR în două perioade, noiembrie 2009-septembrie 2010, respectiv iunie 2023-ianuarie 2024.

Italianul îl înlocuiește la CFR Cluj pe Dan Petrescu, care a demisionat după ce echipa din Gruia a pierdut cu 2-7, în fața formației suedeze BK Haecken, în prima manșă a play-off-ului Conference League.