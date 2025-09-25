TENIS: GABRIELA RUSE, CALIFICATĂ ÎN TURUL AL DOILEA LA BEIJING (WTA)

Jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse s-a calificat, joi, în runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Beijing (China), dotat cu premii totale de 8.963.700 de dolari, după ce a învins-o pe slovaca Rebecca Sramkova cu 6-2, 6-2.

Ruse (27 ani, 98 WTA) s-a impus după o oră şi 10 minute de joc, în care nu şi-a pierdut serviciul, salvând toate cele cinci mingi de break ale adversarei.

Sramkova (28 ani, 55 WTA) câştigase prima sa confruntare cu Ruse, în 2023, la Maribor, cu 7-5, 6-1, în primul tur.

Românca şi-a asigurat un cec de 35.260 de dolari şi 35 de puncte WTA, iar în turul secund o va înfrunta pe americanca Emma Navarro (24 ani, 17 WTA), victorioasă cu 6-0, 6-2 în singura lor confruntare de până acum, anul trecut, în semifinale la Paris (WTA 125).

Tot joi, Jaqueline Cristian va juca în primul tur contra unei adversare din Spania, Jessica Bouzas Maneiro.

Miercuri, Sorana Cîrstea a învins-o în primul tur pe Caroline Dolehide (SUA), cu 6-2, 6-3.

AGERPRES