Ion Țiriac a primit o lovitură uriașă în justiție: acesta a pierdut procesul deschis la CEDO împotriva României. „Justiția este o piatră”, a subliniat omul de afaceri Bobby Păunescu, duminică seara, la B1 TV.

„Justitia este o piatra. Daca aplica legile, afacerile curg, Finantele isi iau impozitete. Pionul cel mai important este justitia”, a spus Bobby Paunescu, duminica seara, intr-o emisiune la B1 TV.

Omul de afaceri, presedinte ARMIS, a facut aceste aprecieri in contextul in care in emisiune s-a discutat despre lovitura fenomenala incasata de omul de afaceri Ion Tiriac in justitie, pierzand procesul intentat României la CEDO pentru că presa a dezvăluit informații privind contractele sale cu statul.

„CEDO a judecat un dosar pe care l-a aruncat Tiriac in public si in Romania, si la Strasbourg, un dosar pe care l-a pierdut, pentru ca CEDO i-a dat dreptate unui jurnalist de investigatii care si-a facut datoria. CEDO a dat aceasta solutie in unanimitate de voturi. In complet s-a aflat si Iulia Motoc, judecatoare din Romania”, a spus jurnalistul Mihai Rusu.

In prima instanta, in Romania, Tiriac a pierdut procesele. Justitia din Romania si mare parte a ei este perfect compatibila cu justitia europeana, subliniaza Mihai Rusu.

„Jurnalistul din Romania a dat peste cap o serie de metehne, practici subiective, in care unii s-au speriat de cultul personalitatii unor oameni de afaceri. In cazul nostru, vorbesc de Tiriac. In presa noastra a aparut ca procesul de la Strasbourg a fost intentat de Ion Tiriac impotriva Romaniei”, a mai spus jurnalistul Mihai Rusu.

„Avem mai multe componente: justitia romana, compatibilitatea cu CEDO de la Strasbourg si apararea presei libere de justitia romana, confirmata la Strasbourg. Este un progres formidabil. Justitia din Romania si CEDO au spus ca nu e vorba de o chestiune personala – cand face afaceri cu statul, chestiunile sunt publice. In motivarea de la CEDO se spune ca gestul colegului nostru trebuie urmat pentru ca acesta este rolul presei libere: sa investigheze, sa scrie”, atrage atentia Rusu.

„Lumea afacerilor e plina de procese. Aici e un caz, Ion Tiriac impotriva unui jurnalist. Procesul e pierdut cumva la CEDO. Acolo ataci o decizie, ataci in fapt modul de judecata”, a spus Marius Bostan, coordonator RePatriot.

„Solutia de la Strasbourg vine sa intareasca increderea noastra in jutitie. Este o autoritate morala, cel mai bogat om de afaceri din Romania, un etalon din viata sociala, economica si sportiva din Romania”, a mai spus Rusu.