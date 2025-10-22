TRAGEDIA DIN RAHOVA, RĂSTURNARE DE SITUAȚIE. PROPRIETARII BLOCULUI, ARȘI LA BUZUNAR: „DIN STĂPÂNI ÎN CASELE NOASTRE, CHIRIAȘI DUPĂ EXPLOZIE”

Tragedia din Rahova capătă noi detalii. Administratorul blocului distrus susține că scurgerea de gaze nu ar fi fost în imobilul lor, ci la blocul vecin. Femeia spune că apartamentele nu au fost verificate și că, înainte de explozie, curentul nu fusese oprit.

În timp ce anchetatorii au descoperit o fisură pe țeava de gaze din exteriorul clădirii, oamenii care au pierdut totul trec prin clipe de disperare. Statul vrea să îi transforme din proprietari în chiriași, deși au muncit o viață ca să-și achite apartamentele.

Locatarii povestesc că mirosul de gaze se simțea pe casa scării cu o zi înainte de tragedie, iar curentul fusese întrerupt. Unii spun că doar o întâmplare i-a salvat, altfel ar fi murit în explozie.

Nemulțumirea este uriașă. Mulți se simt umiliți și spun că se întorc în vremurile colectivizării, când oamenii erau deposedați de bunurile lor. „Din proprietari, am ajuns chiriași”, spun oamenii revoltați.

Ancheta este în plină desfășurare. Conducta de gaze și cablurile electrice au fost ridicate pentru expertize, iar anchetatorii verifică toate detaliile care ar putea duce la stabilirea vinovaților. Locatarii și furnizorii de utilități au fost chemați la audieri, iar cercetarea la fața locului continuă.