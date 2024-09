TU DECIZI! VICTOR PONTA, DESPRE IOHANNIS-SENATOR: EU AȘ FI DAT 1 MILION DE EURO CONSULTANȚILOR PNL SĂ-I PROPUNĂ ACEASTĂ TÂMPENIE ABSOLUTĂ. O PROSTIE MONUMENTALĂ!

Deși nu candidează la alegerile prezidențiale din 2024, Victor Ponta rămâne o figură importantă în peisajul politic actual, având o vastă experiență atât în politica internă, cât și în relațiile internaționale. Invitat, la Realitatea.NET, în emisiunea TU DECIZI!, fostul lider PSD a discutat, într-un format 1-1 cu jurnalista Ana Maria Păcuraru, despre influența sa în campania prezidențială, perspectivele pentru viitorul politic al României, dar și despre relațiile lui internaționale și impactul acestora asupra politicii externe a țării noastre. În plus, Ponta a abordat și subiectul Iohannis-senator despre care spune, tranșant, că a fost „o prostie monumentală”.

Ana Maria Păcuraru: Deși nu candidați la aceste alegeri prezidențiale, mulți se așteaptă că veți avea o influență semnificativă asupra cursului campaniei. Ce rol intenționați să jucați în această campanie? Veți susține activ un candidat sau veți rămâne în umbră?

Victor Ponta: De votant, în primul rând. Mă duc la vot. În al doilea rând, nu am ascuns și n-am de ce să ascund. Eu îl voi vota pe Marcel Ciolacu. Sunt consilierul său onorific, ar fi ciudat ca consilierul să nu-și voteze… Ne cunoaștem de foarte mult timp. Și domnul Ciolacu a avut campanie pentru mine în 2014. Sper ca de data asta să iasă mai bine decât atunci.

Ana Maria Păcuraru: Dar ați declarat recent că nu aveți o preferință clară pentru vreun candidat. Este aceasta o strategie de a păstra o distanță? Deși acum spuneți că 100% îl veți vota pe Marcel Ciolacu.

Victor Ponta: Încerc să fiu cât mai obiectiv. Și sunt ceea ce eu n-am avut în 2014. Sunt pentru domnul Ciolacu cel care îi spune și lucruri neplăcute. În 2014, mie toată lumea spunea: „Victor ești cel mai bun, câștigăm, e totul în regulă.” Eu nu mă așteptam… Știam că domnul Iohannis este preferatul sistemului, că e un tip foarte disciplinat, care va acționa timp de 10 ani. S-a și dovedit că așa e. Nu pentru interesele alegătorilor…

Ana Maria Păcuraru: Domnul Iohannis a apărut de nicăieri pentru cetățenii țării.

Victor Ponta: Pentru cetățeni și pentru presă. Eu știam cine-i domnul Iohannis și, când am văzut că intră în cursă, am spus: „Domnule, am înțeles. Eu rămân prim-ministru. Domnul Iohannis vine cu sarcina din afară să țină România vagon în trenul ăsta.” Nu că eu aș fi vrut să ieșim din NATO sau din Uniunea Europeană. Iohannis e un tip mult mai disciplinat decât mine. Gândește mai puțin și e mai atent să nu greșească. Singura dată când am crezut că o să câștig alegerile a fost după dezbaterea faimoasă de la Realitatea TV, moderată de Rareș Bogdan. Atunci, cred că a fost cea mai mediatizată dezbatere politică. De atunci, din păcate, nici n-am mai avut dezbatere.

Domnul Ciolacu vorbește bine despre lucrurile pe care le are. Ciucă nu e un orator…

Ana Maria Păcuraru: Dar despre domnul Ciolacu știm să ia meditații…

Victor Ponta: Nu cred că a fost foarte inspirată povestea aia cu meditațiile. Până la urmă, sinceritatea este în regulă. Dar când vorbești mult în campanie faci și greșeli.

Important este dacă o să reușim să aflăm și ce vor face după ce se aleg candidații. Agenda publică e ocupată de Iohannis care trebuie să ajungă senator…

Ana Maria Păcuraru: Ce părere aveți despre această propunere a PNL?

Victor Ponta: Eu aș fi dat 1 milion de euro consultanților PNL să-i propună această tâmpenie absolută. Pentru că asta este.

Ana Maria Păcuraru: Se îngroapă partidul cu această decizie?

Victor Ponta: Sigur îi face foarte rău, face rău tuturor. Își face rău și lui. Eu provin de la școala politică crescută pe la Iliescu, Năstase, Băsescu, oameni politici de un anumit nivel. Care aveau și ei interese personale cum are și Iohannis. Dar chemau 3-4 oameni deștepți și le spuneau: „Eu vreau să fiu senator. Voi ăștia 3-4 deștepti duceți-vă în camera de alături, sfătuiți-vă cum facem să ajung senator fără să ne facem toți de 2 bani, să râdă România de noi.”” Iohannis, dacă ar fi avut acest stil, să cheme 3-4 juriști… „Oameni buni, cum se poate?”” Unul să-i fi spus: „Șefu, nu se poate cu legea aia… Ești nebun? Cum să facem lege pentru tine, care oricum este neconstituțională? Lasă-ne să găsim altă soluție.” Dar Iohannis a dat un ordin, nici nu cred că a vorbit cu inițiatorii de la PNL. Cred că le-a transmis prin aghiotant. O prostie monumentală.

Ana Maria Păcuraru: E un joc politic?

Victor Ponta: Nu. Am vorbit cu Marcel Ciolacu de asta și îmi era teamă că va ieși PSD și va vota legea. O să tac, nu e corect s-l critic pe Ciolacu, dar în particular i-am spus părerea mea. Slavă Domnului că și-au dat seama. Iohannis dacă vrea, a vrut la NATO, și aia a fost o prostie monumentală. De când am fost întrebat prima dată, am zis: „Stați să întreb.”” Am întrebat 4-5 oameni pe care-i știu în Europa, mi-au spus: „Nu știm nimic, nu se face așa.”” Apoi că vrea să fie președintele Comisiei Europene. M-a pufnit râsul. Nu o să fie nimeni. Normal că a fost Ursula von der Leyen. Acum că vrea să fie senator. Nu ai cum, ori una, ori alta. Când toată lumea îți zice că e ceva rău nu o faci.

Interviul integral poate fi urmărit aici: