Elena Udrea a vorbit, în interviul exclusiv, din penitenciar, oferit Realitatea

Anca Alexandrescu: Băsescu v-a căutat de când sunteți aici?

Elena Udrea: Nu, dar n-are cum sa ma caute cineva, doar familia, ca e greu, e cu listă… au vorbit cu familia mea, au discutat mulți din foștii colegi cu soțul meu. Și-au exprimat compasiunea si sustinerea. Dar singur treci prin asta.

Anca Alexandrescu: Dar aprecierea ca ați ramas dreapta…

Elena Udrea: Asta e pentru mine, e a mea, oricum nu m-as schimba, copilul meu stie ca e… oamenii ii spun in jur – mami, dar oamenii te cunosc? mi-a spus nu stiu cine ca te cunoaste. Vreau copilul meu sa inteleaga, cand va reusi, ca mami n-a fost aici la munca cum ii zic eu, ci in puscarie dintr-o nedreptate uriasa. Și ca mama ei e un om de onoare, vreau copilul meu sa fie mandru de mine, n-am de ce sa fac lucruri de care apoi sa-mi fie rusine in fata ei. Ce va spunea seful ANP. Eu l-am criticat crezand ca acel ordin l-a dat in 2020. Atunci sa-l schimbe.

Anca Alexandrescu: Mi-a spus ca e un ordin vechi. În discutia pe care am avut-o mi-a zis ca e deschis.

Elena Udrea: Legea spune ca ai voie sa te duci acasa 25 de zile la regimul semideschis cum sunt eu, 15 la regim inchis, pana s-o hotarî dl Predoiu care a zis ca revolutioneaza sistemul de justitie, pana atunci hai sa facem ce se poate, hai sa lasam detinutii sa tina legatura cu familia. Daca tu scoti un om de aici care nu mai are familie, loc de munca, nu se ocupa statul de el, ce va face? va fi o povara pe umerii statului, va recidiva.

Anca Alexandrescu: Am facut solicitare sa merg la seful penitenciarelor…

Elena Udrea: Spuneti-i asta din partea noastra, mai ales niste mame, cat ar conta ca mamele sa se poata duce acasa 25 de zile pe an pana s-o gasi o solutie sa execute mamele acasa la domiciliu. Ganditi-va ce inseamna 5 zile la 2 luni, e enorm, sa te vada copilul acasa, sotul. Nu putem sa distrugem familii, copii…

Anca Alexandrescu: Transmit mesajul, revin cu solicitare sa discutam de problleme…

Elena Udrea: Ce poate face dansul pe legea care exista? Predoiu si Parlamentul sa schimbe legea.

Anca Alexandrescu: Vreau sa fac reportaj in penitenciar, sa vorbesc cu lumea despre ce e nevoie sa se schimbe.

Elena Udrea: Ati fost in Tulcea si voiam sa va intreb – v-a spus cineva de singurul drum din Tulcea. De la Tulcea la Dunavat e facut de mine. Singurul din Delta. Nu aveau de 50 de ani si au zis in 2009 ca vor drum si am facut drum acolo. Am facut si lucruri bune nu doar…

Anca Alexandrescu: Sper ca dupa ce se face drumul spre Chilia veche sa nu ajung aici.

Elena Udrea: Nu stiu ce sa zic. Orice fapta buna isi primeste pedeapsa….

Anca Alexandrescu: De ce a inchis Kovesi dosarul Revolutiei?

Elena Udrea: Domana kovesi in 2009 a dat scoatere de sub urmarire penala a domnului Ion Iliescu pentru ca urma sa fie numita a 2 a oara procuror sef la Parchetul General si avea nevoie de sustinerea PSD ului. Si atunci s-a inteles cu dl Rus din grupul de la Cluj si cu dl George Maior, l-a scos pe Iliescu din dosar, i-a dat scoatere de sub urmarirea penala pentru a avea sustinerea PSD-ului sa fie numita din nou sef la PG. Sectia de procurori a dat aviz negativ pentru ca acolo exista un procuror care astazi…

Anca Alexandrescu: Și de ce Traian Basescu a numit-o atunci?

Elena Udrea: Pentru ca atunci evident dansul afland asta, ca s-a inteles cu ei pentru a-l scoate pe Ion Iliescu, ea a vrut sa nu o numeasca a doua oara, a venit Coldea si cu Maior la presedinte si i-au explicat ca o sa faca, o sa se intample, s-a redeschis pe urma dosarul, ce le o fi spus nu stiu ca n-am fost de fata. Cert e ca l-au convins ca in ciuda avizului negativ de la CSM, luat de la sectia de procurori, care a fost dat fix pentru povestea asta, sa o numeasca totusi in functie.

Deci uitati-l pe Rus care si acum si atunci era amestecat. Erau de atunci Maior, Rus..

Anca Alexandrescu: În cartea lui Daniel Morar povesteste de un filmulet cu Geoana. Aveti cunostinta ce continea si de ce l-au facut pierdut?

Elena Udrea: Probabil ca dupa aceea nu mai era de interes sa…

Anca Alexandrescu: Ce continea?

Elena Udrea: Era un filmulet in care apare si un deputat care a fost ministru al justitiei. Care ii dadea un plic cu bani pentru campanie, pentru partid, domnului Geoana. Film pe care l-am vazut si eu.

Anca Alexandrescu: L-au facut pierdut Maior cu Coldea?

Elena Udrea: Asa reiese din ce spune dl fost procuror.

Anca Alexandrescu: il protejau pe Geoana?

Elena Udrea: Ulterior da, dupa ce s-au castigat alegerile de Traian Basescu, probabil l-au ferit, l-au acoperit, dar nu mult ca l-au schimbat cu Ponta…. aducandu-mi aminte de Rus ei isi fac banii, au nevoie de bani ca sa se intoarca la putere, am vazut zilele trecute, au venit niste documente cum au luat bani de la un neamt Abris, cateva sute de milioane… domne, 200 de milioane, bani care au fost folositi si pentru dl Grindeanu sa ajunga prim-ministru.

Anca Alexandrescu: Cum asa, stati un pic, cum adica? Cum au fost folositi pentru Grindeanu?

Elena Udrea: Pai aveai nevoie sa finantezi, sustinere la partid.

Anca Alexandrescu: Pai si grupul de la Cluj l-a sustinut pe dl Grindeanu?

Elena Udrea: Sigur ca da, da. Și banii aceia au fost folositi inclusiv.

Anca Alexandrescu: Dar aveti probe in sensul asta? Sau doar niste povesti.

Elena Udrea: Sigur ca da. Omul care-l sustine pe dl Grindeanu si daca este de la PSD, dl Bejelnita… este de la PSD Caras Severin. Apare in aceste imprumuturi cu domnul.. cu neamtul acesta.. cu dl Nelutu Varga deci sunt zeci de milioane care au tot fost dati in transa pana s-au adunat 200 de milioane.

Anca Alexandrescu: Din acest motiv l-am vazut pe dl Grindeanu in tribuna cu grupul de la Cluj la meci…

Elena Udrea: Sigur, dansul e acolo. Au luat acesti bani, este acolo cu cei de la Cluj, au luat acesti bani promitandu-i….

Anca Alexandrescu: M-a reclamat dl Grindeanu spunand ca nu e adevarat, nu face parte din grupul de la Cluj si am si primit amenda de la CNA.

Elena Udrea: Am vazut ca va amendeaza CNA…

Anca Alexandrescu: Da, saptamanal, si azi o sa primesc pentru OMV.

Elena Udrea: Eu sper ca n-o sa se intample lucrul asta, oricum aveti de partea dvs telespectatorii. Dar ei folosesc aceste resurse financiare, cum vor sa ia si aceasta afacere Transilvania Smart City si tot ce se intampla acolo tot pentru ca ei au acesta practica de a lua afacerile celor pe care fie ii baga in puscarie, sau le creaza probleme, fie le fac documente asa cum au facut cu dl Abris, pentru 200 de milioane si acum se judeca sa-si recupereze omul banii pentru ca i s-au promis cariere de mine de aur si multe alte lucruri.

Anca Alexandrescu: Mai sperati sa iesiti inainte de termen?

Elena Udrea: Da, eu sper in continuare. Poate se pronunta CEDO in cazul meu, un om a murit in puscarie, a fost omorat, pentru ca nu s-a aplicat decizie CCR. Eu stau in puscarie cu acesta incalcare despre care toti vorbesc, dar nu se intampla nimic. Noi o tara care avem standard de democratie si standard de justitie, acceptam ca un om a murit si eu sunt in puscarie. Unii la tv nici macar nu imi pronunta numele, nici pe al lui Kovesi. Dar zic lasa merita sa stea acolo ca a facut parte din sistem. Sunteti foarte lasi. N-ai curaj sa pronunti numele si mi spui ca am fost in statul paralel. Oamenii in loc sa vada abuzul pentru ca e vorba de mine a lasat un om sa moara si nu se discuta despre situatia mea doar pentru ca e vorba de Elena Udrea. Dar eu totusi sper.

Anca Alexandrescu: Vreau sa va rog cand aveti informatii sa faceti incat sa ajunga ca sa aratam oamenilor cat mai mult si adevarul.

Elena Udrea: V-am rugat sa oprim continuarea, am vazut in ce directie s-a dus – in trecut, tot la Cocos, la mine, la statul paralel de parca eu l-as fi construit, nu s-a construit cu sustinere de afara.

Anca Alexandrescu: Ne au certat multi ca n-am dat documentele pe care le-ati dat.

Elena Udrea: Noi ne am inteles si v-am rugat sa oprim povestea aceasta pentru ca era intr-o directie complet gresita. Trecutul conteaza doar daca reusim sa oprim o nenorocire – din 2024 sa revina statul paralel in Romania.

Anca Alexandrescu: Pe 13 aprilie aveti un nou termen, aveti sperante?

Elena Udrea: Nu mai am in gala Bute, am pronuntare in dosarul cu Buzaianu si in dosarul cu finantarea referendumului 2009, in ambele se aplica prescriptia si s-ar fi aplicat si daca n-ar fi intervenit decizia CCR pentru ca faptele sunt din 2010. E corect sa fie asa. Pe langa ca pe fond nu e vorba de faptul ca Udrea ar fi luat bani acasa, ci ca s-ar fi finantat niste campanii la partid, tricouri, umbrele. Domne, de ce ati stat 15 ani cu dosarele astea daca era asa ceva grav?

Anca Alexandrescu: Să le spuneti celor de aici ca fac demersuri sa fac reportaj sa incercam sa indreptam legile.

Elena Udrea: Doamne ajuta. Daca nu, statul plateste bani pe care ii poate duce la scoli, spitale, pensionari, plateste ca sa tina oameni in puscarie, care nu muncesc, care doar consuma si ies mai rai decat au intrat. … va multumesc si eu!

