UN SUBOFIȚER ISU I-A LUAT LA BĂTAIE PE POMPIERII CARE AU VENIT SĂ STINGĂ CASA PE CARE SINGUR A INCENDIAT-O

Situație mai puțin obișnuită pentru pompierii bucureșteni, care au fost luați la bătaie de un plutonier de la ISU, care și-a dat singur foc la casă, ca răzbunare pentru că partenera l-a părăsit cu tot cu copil.

Apartamentul plutonierului, situat în zona Bucur Obor a Capitalei, a fost cuprins de un incendiu. Potrivit anchetatorilor, acesta și-ar fi dat singur foc locuinței, după ce partenera lui a plecat de acasă împreună cu copilul lor.

Sosiți la fața locului, colegii lui de la ISU s-au confruntat cu comportamentul agresiv al plutonierului, care consumase o cantitate mare de alcool. Din această cauză, colegii săi au fost nevoiți să cheme poliția.

Bărbatul a fost dus la Secția 8 de poliție, iar acolo lucrurile au scăpat de sub control. Pompierul a atacat trei subofițeri. Potrivit procurorului militar George Nica, plutonierul a reușit să își desfacă una dintre cătușele cu care era încătușat și i-a lovit cu pumnul, în zona capului, pe cei trei polițiști.

Doi dintre agenți au fost transportați de urgență la Spitalul de Urgență Floreasca, unde au primit îngrijiri medicale și și-au scos certificate medico-legale. Apoi au depus mărturie împotriva agresorului.