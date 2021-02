Vineri, 26 februarie, și duminică, 28 februarie, de la ora 18.00, la sala „Bujor Macrin” brăilenii sunt invitați la spectacolul „Viața nu te întreabă niciodată, nimic !”, un ”one woman show” cu actriţa Wanessa Radu. Un recital cu o ‘’poveste- spectacol’’ care ne privește pe fiecare dintre noi.

Actriţa Wanessa Radu va interpreta pentru dumneavoastră cateva personaje feminine din repertoriul clasic al teatrului românesc și universal : “Anca” din “Năpasta” lui I.L. Caragiale , “Nina Zarecinaia “ ( Pescărușul ) și „Sonia” ( „Unchiul Vania” ) ambele din creația marelui A.P. Cehov , „Nora” din „Casa Păpușilor” ( „Nora” ) de Ibsen și cateva ipostaze mai moderne , ca de exemplu Edith Piaf și Maria Tănase.

Regia – Anca Cismaru , selecție texte – Anca Cismaru și Wanessa Radu, dramaturgia și ilustrația muzicală – Lucian Sabados , scenografia – Carmen Rus și Mariana Bogdan , la pian compozitorul Cornel Cristei.

”Sunt o actriță adevarată: joc cu plăcere, cu entuziasm. Scena mă îmbată si simt că sunt frumoasă. Si acum, de când sunt aici, am mers mult pe jos si tot umblând,m-am gândit și am simtit cum cu fiecare zi ce trece cresc puterile sufletului meu. Acum știu, înteleg, Kostea, că în ceea ce facem noi, ori că am juca pe scenă,ori că am scrie, principalul nu e gloria, nu e strălucirea, nu e ceea ce visam eu, ci puterea noastră de a îndura, să știi să-ți porti crucea si să-ti pastrezi credinta.Eu cred si sufar mai putin.Si atunci cand ma gândesc la chemarea mea, nu mă mai tem de viață”. “Pescarusul” de A.P.Cehov.

