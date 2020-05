Liderul Pro România, Victor Ponta, este de părere că în această perioadă, Guvernul ignoră total sectorul sportiv, care se confruntă cu mari dificultăți financiare.

”7 Mai 1986 – Steaua castiga Cupa Campionilor Europeni – a fost evenimentul fericit care a marcat generatia mea in timpul Comunismului!

In societatile moderne sportul este la baza altor doua domenii fundamentale : Educatie si Sanatatea ( dincolo de efectele economice) / tarile care investesc in sport au rezultate net superioare in Educatie si Sanatate! Iar rezultatele sportive sunt cele care dau prestigiul unei tari – si unesc energiile pozitive ale unui popor !

Azi Sportul Romanesc se afla in cel mai greu moment din istorie :

1. Pandemia de Coronavirus a oprit activitatile si competitiile sportive intr-un grad care intrece si Al Doilea Razboi Mondial / desi apar primele semne de posibila relansare

2. In timpul crizelor economice sportul profesionist este profund afectat – dar si infrastructura sportiva / resursele financiare necesare provenite din publicitate, sponsorizari , drepturi de televiziune , bilete etc – au disparut deja

3. In aceste conditii am o uriasa frustrare si indignare vazand cum in Romania sportul a fost si este total ignorat de Presedinte, Guvern, Parlament / desi este vorba de milioane de amatori si sute de mii de profesionisti ( practicanti, antrenori, alte joburi asociate) nimeni nu catadicseste sa prezinte in mod oficial un calendar si o Strategie de relansare pentru sport ( din partea celor de la Putere se considera ca “liber la vanatoare si pescuit” este suficient)

4. Guvernul face programe de sprijin pentru IMM uri ( foarta buna ideea – proasta implementarea) , pentru Presa ( buna ideea – dar cu intentii urate) dar nu da doi bani si doua minute pentru un program de sprijin absolut esential pentru salvarea Sportului Romanesc

In perioada 2012 – 2015 am sprijinit concret ( din toata inima) toate proiectele si programele pentru Sportul Romanesc – financiar, legislativ si prin lobby institutional ( ce mandru sunt ca am mers la Munchen alaturi de Echipa FRB si Primarul Clujului Emil Boc ca sa obtinem Campionatul European de Baschet – sau ca am calatorit 2000 km doar pentru o intalnire cu Michel Platini ca sa imi confirme Euro 2020 in Romania )/ biroul meu a fost mereu deschis pentru proiecte si pentru oamenii din Sport / le multumesc marilor sportivi care au vrut sa ma sfatuiasca si sa munceasca pentru sport ( Gabriela Szabo, Carmen Tocala, George Cosac, Alin Petrache, Mihai Covaliu, Virgil Stanescu si multi altii) / simt ca trebuie sa facem iar un efort comun pentru Sport!!

Imediat dupa data de 15 voi propune in cadrul Parlamentului si alaturi de Ministerul Sportului ( aici rivalitatea politica este o idiotenie cumplita ) un Grup de lucru special care sa discute cu reprezentantii Sportului Romanesc si sa prezinte cat mai curand o Strategie concreta de relansare ! Nu voi asista pasiv la moartea acestui fenomen pe care il consider esential pentru dezvoltarea unei natiuni !

Felicitari inca o data celor care in 7 Mai 1986 au facut o tara intreaga sa fie mandra si fericita!”, scrie Victor Ponta.