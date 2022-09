Încă o faptă bună în palmaresul a doi subofițeri din cadrul Jandarmeriei Brăila! Plutonierii adjutanți Beraru Adrian și Dumitrașcu Daniel s-au remarcat prin spiritul civic, fiind dovada vie a sintagmei „în slujba cetățeanului”.

Cei doi jandarmi ai postului din stațiunea Lacu Sărat au intervenit, din nou, pentru lichidarea unui incendiu de vegetație izbucnit în proximitatea unei anexe din lemn care adăpostea panouri electrice. Spunem „din nou”, deoarece pe 24 iulie a.c., tot ei se aflau în patrula care a intervenit pentru stingerea altui incendiu în stațiune, izbucnit la intrarea în locație, lângă linia de tramvai, și destul de aproape de o parcare, întâmplare despre care am relatat la vremea respectivă.

„Doar ce intrasem în serviciu, când am observat focul, aproape de o casă parohială din stațiune. Ne-am dus până acolo să vedem despre ce este vorba, iar bănuiala noastră s-a adeverit, din păcate. Izbucnise un incediu de vegetație. Acolo, mai erau două femei care au sunat la 112, pentru a cere ajutorul pompierilor. Dar, pentru că focul se extindea rapid și exista pericolul de a ajunge până la o anexă din lemn în interiorul căreia se aflau niște panouri electrice, am intervenit cu colegul meu, cu extinctoarele. Ulterior, au sosit și pompierii, iar împreună am reușit să stingem incendiul” a relatat plt.adj. Beraru Adrian.

Plt.adj. Dumitrașcu Daniel este jandarmul care, fiind in timpul liber, a prins un individ la scurt timp după ce acesta din urmă sustrăsese geanta unei femei. La doar câteva zile distanță, Daniel a găsit în fanta unui bancomat suma de 2.000 lei neridicată. A predat banii polițiștilor, pentru a fi restituiți posesorului.

În luna iulie a anului trecut, plt.adj. Beraru Adrian a salvat o femeie vârstnică din apartamentul cuprins de flăcări. Femeia intrase în panică și, în loc să se salveze ieșind din casă, încerca să ia în brațe cât mai multe bunuri pentru a le feri de flăcări. Adrian se afla în timpul liber.

Sursa: Realitatea de Braila