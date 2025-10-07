VIDEO FOTBAL: FC BOTOȘANI, NOUL LIDER AL SUPERLIGII, DUPĂ CE A ÎNVINS-O PE UTA

FC Botoșani este noul lider al Superligii de fotbal, după ce a învins-o pe UTA Arad cu scorul de 2-1 (1-1), luni seara, pe teren propriu, în ultimul meci din etapa a 12-a.
Gazdele au deschis scorul prin Zoran Mitrov (3 – penalty), după ce portarul Dejan Iliev l-a faultat pe Alexandru Cîmpanu.
UTA a egalat prin Valentin Costache (11).
Botoșănenii au obținut victoria prin golul marcat de Sebastian Mailat (73), cu un șut de la circa 30 de metri, la care portarul Iliev a scăpat mingea în poartă.
Fiecare echipă a ratat câte o ocazie uriașă de gol, oaspeții prin Costache (47), singur cu portarul Giannis Anestis, iar gazdele prin Mitrov (48), cu poarta goală.
Acesta a fost meciul cu numărul 250 pentru Leo Grozavu ca antrenor principal pe prima scenă din România.
Cele două echipe s-au întâlnit în principala competiție internă de 15 ori, de cinci ori s-au impus moldovenii, de șase ori au câștigat arădenii, iar alte patru partide s-au terminat la egalitate.
FC Botoșani e neînvinsă de opt etape, în care are șase victorii și două egaluri.
UTA a ajuns la șapte partide consecutive fără victorie, cinci egaluri și două eșecuri.