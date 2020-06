„Am decis să facem aici conferința de presă, la intersecția București și Voluntari pentru că așa cum Liviu Dragnea a vrut să conducă România pe modelul CJ Teleorman, Gabriela Firea vrea să conducă Bucureștiul pe modelul primăriei Voluntari. Exemplul cel mai bun îl reprezintă societățile primăriei, acolo unde au fost angajați oameni din aparatul de partid. Nimeni nu e capabil să spună un singur specialist adus de doamna Firea”, a spus Nicușor Dan, candidat independent, susținut de PNL și USR pentru Primăria București.

„Zeci de mii de bucureșteni nu au apă caldă de 2 săptămâni nimeni nu vine să le spună când va înceta situația”, a completat Nicușor Dan.

Candidatul la primăria Capitalei a făcut și un bilanț al activității primarului general, Gabriela Firea, la 4 ani de la preluarea mandatului.

„Revoluție în trafic- zero, mari parcări- zero, semaforizare inteligență- zero, piste biciclete- zero, RADET- faliment, 180 milioane euro bani, europeni pentru termoficare- zero, STB- aproape faliment, spital metropolitan- zero. Noi creșe- zero, noi grădinițe- zero, nou plan urbanistic general- zero. În total:zero.

Cui nu îi place, să plece din București, e mesajul pe care primarul l-a adresat bucureștenilor. E mai simplu să plece primarul, că a venit doar în vizită, nu stă în București, nu stă în trafic pentru că polițiștii deschid traficul doamnei Firea”,a mai spus Nicușor Dan.

La evenimentul din această dimineață au participat susținători ai lui Nicușor Dan, consilieri PNL și ministrul Muncii, Violeta Alexandru.

„Un mandat dezastruos, se vorbește despre catastroFirea. Cu intimidare, aroganță, cu senzația că e eternă înțelege să conducă Bucureștiul. Noi vă propunem seriozitate. Vă propunem toate resursele. Gabriela Firea nu iubește Bucureștiul pentru că, dacă l-ar iubi, nu l-ar ține în mizeria și subdezvoltarea de aziâ. la 4 ani de la depunerea jurământului, dacă aș fi Firea mi-ar fi rușine”, a spus Violeta Alexandru.

Nicușor Dan se află la a treia conferință susținută în stradă. Ieri, pentru sabotarea conferinței din sectorul 5, când a fost stropit cu dezinfectant de mașinile de salubritate, a făcut plângere penală.

Sursa: Realitatea de Bucuresti