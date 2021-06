Liderul PNL, Ludovic Orban, are încredere că membrii formațiunii vor alege la Congres o conducere care să ofere garanția că va lupta „cu arme legale, dar cu toată forța” contra social-democraților.

Fostul premier s-a aflat într-o vizită la Brăila, vineri, și a fost întrebat dacă există PSD-iști în filiala liberală de acolo, context în care a răspuns:

„Acum noi știm că de-a lungul timpului au fost lideri ai partidului care au avut relații foarte bune cu PSD și în perioada USL, și în alte perioade decât în perioada USL. (…) Eu am încredere că membrii Partidului Național Liberal vor alege o conducere care să ofere garanția că va lupta, sigur, cu arme legale, dar cu toată forța, contra adversarului nostru politic, care este PSD”, a adăugat președintele PNL.

Actualul președinte al formațiunii, care luptă pentru un nou mandat în fruntea formațiunii cu Florin Cîțu, a vorbit și despre realizările pe care le-a avut partidul cât timp el a fost la conducere.

Realizările pe care Ludovic Orban spune că le-a avut în fruntea PNL

„Un alt coleg de-al meu, acum vreo trei ani de zile, m-a asemuit cu o locomotivă de aburi, înainte de alegeri europarlamentare a făcut această declarație. O locomotivă cu aburi care trage un tren modern. Am câștigat alegerile europarlamentare, am câștigat referendumul inițiat de Președintele României cu un scor de două treimi din cetățenii care s-au prezentat la vot, am câștigat alegerile prezidențiale cu cel mai mare scor pe care l-a înregistrat vreodată un candidat de dreapta, candidatul Partidului Național Liberal, Klaus Iohannis.

Pentru prima oară de la Revoluție, un lider al unei formațiuni de dreapta a reușit să dărâme un guvern FSN, FDSN, PDSR, mă rog, urmașii Partidului Comunist. Am câștigat alegerile locale. N-am câștigat alegerile parlamentare pentru că am guvernat într-un an de pandemie, probabil în cea mai grea perioadă de la Al Doilea Război Mondial prin care a trecut România, și, evident, pentru a proteja sănătatea și viața oamenilor, a trebuit să luăm măsuri care multe dintre ele nu au fost populare, dar cred că în timp lumea va înțelege că tot ce am făcut am făcut numai și numai pentru a apăra viața și sănătatea oamenilor”, a mai afirmat liberalul.

Ludovic Orban spune că Florin Cîțu și unii dintre susținătorii săi se află în pozițiile lor datorită negocierilor pe care le-a condus el, ca președinte PNL.

„Am negociat și, astăzi, Partidul Național Liberal este la guvernare, este principalul partid de gvernământ. Unii dintre cei care îl susțin pe Cîțu și chiar domnul Cîțu sunt în pozițiile pe care le au ca urmare a negocierilor care au fost conduse de mine ca președinte al Partidului Național Liberal”, a declarat Ludovic Orban.

Sursa: Adevarul Zilei