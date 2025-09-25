VLADIMIR PLAHOTNIUC A AJUNS ÎN REPUBLICA MOLDOVA, JOI DIMINEAȚĂ, DUPĂ CE A FOST EXTRĂDAT DIN GRECIA

Fostul politician moldovean Vladimir Plahotniuc a ajuns joi dimineaţă, 25 septembrie, la aeroportul din Chişinău, după ce a fost extrădat din Grecia, unde s-a aflat în detenție în baza unui mandat de arestare legat de cazul furtului unui miliard de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova.

O instanță din Grecia a decis, în luna august, în favoarea extrădării în cazul cunoscut în Republica Moldova drept „furtul secolului”, dar ministrul Justiţiei a suspendat temporar demersul, iritând guvernul pro-european de la Chişinău, care s-a angajat să lupte împotriva corupţiei şi a acuzat Moscova de amestec în alegeri.

Plahotniuc a negat că ar fi comis vreo faptă reprobabilă, spunând că acuzaţiile împotriva sa sunt bazate exclusiv pe „calomnie şi ură politică”, potrivit Agerpres.

Din documentele consultate de Reuters reiese că ministerul a aprobat revenirea acestuia în Republica Moldova la sfârşitul săptămânii trecute, după o întârziere despre care o sursă juridică a declarat că se datorează explicaţiilor pe care a trebuit să le ofere cu privire la un caz ridicat împotriva sa de către România.

Vladimir Plahotniuc, principalul suspect în cazul furtului a 12% din PIB-ul Republicii Moldova

Vladimir Plahotniuc este principalul suspect în legătură cu dispariţia în anul 2014 a unui miliard de dolari din sistemul bancar al ţării. Această sumă reprezenta, la acel moment, 12% din produsul internt brut (PIB) al Republicii Moldova.

Înainte de a fugi din ţară în anul 2019, Vladimir Plahotniuc a fost liderul Partidului Democrat, parte a coaliţiei de guvernare din perioada 2016-2019, şi vicepreşedinte al Parlamentului. În timpul mandatului său, Plahotniuc a exercitat o influenţă mare asupra instituţiilor din Republica Moldova.

În anul 2023, Uniunea Europeană a impus sancţiuni împotriva sa şi a altor şase persoane pentru acţiuni care ar fi vizat destabilizarea şi subminarea integrităţii teritoriale ale Republicii Moldova şi Ucrainei.